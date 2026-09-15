ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି; ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନର ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 15, 2026 at 11:09 PM IST
Expert Committee Orangutans, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି । ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପରଖିଛି କମିଟି । ଯାହା ଆଲୋଚନା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସେନେଇ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନର (Hand rearing center) ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା କମିଟିରେ ମହୀଶୂର ଜୁ’ର ଡାକ୍ତର ଶଶିଧର ଓ ଡାକ୍ତର ମଦନଙ୍କ ସମେତ ଓୟୁଏଟିର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥର ଡାକ୍ତର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଭେଟେରିନାରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି 5 ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓପନ ସ୍ପେସ ରେ ରଖିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ଦୈନିକ 3 ଘଣ୍ଟାର ଅନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଫଳ ଓ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୱର କେତେବେଳେ ବଢିଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଶାବକ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ନଜର ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଶାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବେଶ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାପ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବ ଓଡ଼ିଶା STF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୁଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର