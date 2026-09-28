ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବ ଆଡଭେଞ୍ଚରର ଅନୁଭୂତି; ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଓଡିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଖପାଖି 54 ଟି ଇକୋ ଟୁରିଜିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 28, 2026 at 5:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଜମିବ ଆଡଭେଞ୍ଚର! ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ବନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ । ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ ଦେଓମାଳି ଓ ସାତକୋଶିଆରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁରିଜିମ (Adventure Tourism) ବା ସାହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ । ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ରୋମାଞ୍ଚର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଉପରେ ଯୋଜନାର ରହିବ ଫୋକସ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବ । ଏହା ସହ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁରିଜିମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବନ ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନେବା ସହିତ ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ଓ ଦେଓମାଳି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଏଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଭାଗ ।
ଏନେଇ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଟ୍ରେକିଂ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ, ଦେଓମାଳି ଓ ସାତକୋଶିଆ ଭଳି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ୍ର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ।
ଓଡିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଖପାଖି 54 ଟି ଇକୋ ଟୁରିଜିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ କିପରି ସଫାରୀର ମଜା ନେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆହୁରି ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭେଞ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ଚନ୍ଦକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଡଭେଞ୍ଚରକୁ ନେଇ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି, "ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ସଫାରି ବୁଲିବାର ମଜା ନିଆରା । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ନେଟୱାର୍କରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଡଭେଞ୍ଚର ରହିଛି ଯାହା ଭ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ମଜା ନେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ହେବ DNA ଟେଷ୍ଟ; ଲ୍ୟାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ, ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ