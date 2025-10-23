ସେନାର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ', ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ କଲା କମାଲ, ଚୀନ ସୀମାରେ ମାରୁଛି ପଇଁନ୍ତରା

ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର: ଚୀନ ସିମା ଜଗିଛି ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ । ଭାରତ-ଚୀନ ସିମାରେ ରାତି ଦିନ ପଇଁନ୍ତରା ମାରୁଛି 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମିତ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ । ଆଗକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଡିଫେନ୍ସ କରିଡରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ।

Exclusive Interview with senior vice president IG Drones Major General Ramesh Chandra Padhi (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡିଶା ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍-

odisha-made-ig-drones-gets-indias-first-patent-for-defence-drone-simulator ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା VSSUT (ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ଟେକନୋଲୋଜି)ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ । ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଘପ୍ରିୟ ଓ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଓଡିଶା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ FPV (First person view) କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ କରିଛି । ଦୁଇ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ନୋଏଡାରେ ଥିବା ବେଳେ, ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଡ୍ରୋନ ତିଆରି ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ।

ସଠିକ୍ ମାରକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ବାଛିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା-

ମୁଖ୍ୟତଃ କମ ଓଜନ ଓ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସଠିକ ମାରକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଏହି 2 ଛାତ୍ର 2018 ମସିହାରେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ସେହି ମସିହାରେ ହିଁ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେଵେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନର ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆଗକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁପି ଡିଫେନ୍ସ କରିଡରରେ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବ l

'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ'ର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଜେନେରାଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳ ସମୟର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣ କହିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା କହିଛନ୍ତି ମେଜର ଜେନେରାଲ ଆରସି ପାଢ଼ୀ ।

ପ୍ରଶ୍ନ-1- ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗାଇବାରେ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଜଡିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କି?

ଉତ୍ତର- ମେଜର ଜେନେରାଲ ଆରସି ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଯାହାର FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ଯେପରି ଲଜିଷ୍ଟିକ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଉଛୁ l ଏହାସହ ଆମର ବିଶ୍ୱାସନିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି l ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲା l ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ କରିଛୁ l ଆମର ଉପରେ ଭରସା ବଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି l ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବେ ସୁନାମ ଆଣିଛି l ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଦେଶର 4ଟି କମ୍ପାନୀକୁ PIB ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ରହିଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ l"


ପ୍ରଶ୍ନ-2- ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଓ ଏହା କେମିତି କାମ କରିଥାଏ ?

ଉତ୍ତର- ଆମର FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନଟି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରୋନ ଟିଏ ଆଉ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନୁହେଁ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ l ଏହା 5ରୁ 10କିମି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଗନ ପଏଣ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ବଂସ କରି ପାରିବ l S-400 ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ମାତ୍ର ସେହି କାମ କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷେରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଯିବ l ଏହାସହ ଏହି ଡ୍ରୋନ ଛୋଟ ଚଢେଇ ଭଳି ଆକାଶରେ ଉଡିଥାଏ l ଏହା ଆମର ବହୁତ ପପୁଲାର୍ ଡ୍ରୋନ । ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ ରହୁଛି l ଏହା ସହ ଆମ ପାଖରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେନା ପାଖକୁ ରାସନ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ l ଏହାସହ ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ l ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଲୋକେସନ ଓ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ରିୟଲ ଟାଇମରେ ପଠେଉ ପାରିବ l ଆମ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଶତ୍ରୁର ଡ୍ରୋନର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଓ ନେଭିଗେଶନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାମ କରିଦେବାର ଜମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସଫ୍ଟୱେର ଓ ହାର୍ଡୱେର ରହିଛି l ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ ସିଭିଲ ଓ ମିଲିଟାରୀ ଡୋମେନରେ ରହିଛି l ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସୀମାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରି ପାରୁଛି l



ପ୍ରଶ୍ନ-3- ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ?

ଉତ୍ତର-ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆମର FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ ଅଟେ ଆଉ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ l ଏହା 140 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡରେ 8 ରୁ 20 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ l ଏହା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ l ଏହି ଡ୍ରୋନ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ଏହାସହ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ତେବେ FPV କାମାକାଜିକୁ ସୁଇସାଇଡ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ l



ପ୍ରଶ୍ନ - ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ସରକାର କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ ?

ଉତ୍ତର- ଆମର ଡ୍ରୋନ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାରକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି l ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଚାକ ଚକ୍ୟତା ନଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ l ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ l ତେବେ ସବୁ କମ ବୟସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି । ଆଉ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ତିଆରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି l ଯେମିତି କି ଆମର ଡ୍ରୋନ ମାଇନସ 20 ରୁ ପ୍ଲସ 55 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରରେ କାମ କରି ପାରିବ l ଏହାସହ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଡେ-ନାଇଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି l ଏହା ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି l ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ କରିଛୁ ଓ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାର କ୍ଷମାତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ ଏହା 40 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଉଡି ପାରିବ l ଏହାର ରେଞ୍ଜ 10 କିମି ରହିଛି, ଏହା 5 କିମି ଉପରେ ଉଡି ପାରିଥାଏ l ଏହାସହ ଏହା 120 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଗତିରେ ଯାଇପାରେ l



ପ୍ରଶ୍ନ- କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଜ୍ରାଏଲ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଡ୍ରୋନ ଓ ଆମର ଡ୍ରୋନ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ?



ଉତ୍ତର- କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡିକ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେହି ଡ୍ରୋନ୍‌ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା । ସେଗୁଡିକ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ପରି ଥିଲା । ସେମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥାନ (coordinates) ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ।



କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡ୍ରୋନ ଏକାଧିକ ଭୂମିକା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରାନ୍ସ ଓ ରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକ । ଆଜିର ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡିକ ଶକ୍ତିରେ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ସହିତ ସମାନ । ଡ୍ରୋନ ରାଡାରରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ (combat) ଓ ଗୁପ୍ତଚର (surveillance) – ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳତାର ସହିତ କରିପାରନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : October 23, 2025 at 10:39 PM IST

