ସେନାର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ', ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ କଲା କମାଲ, ଚୀନ ସୀମାରେ ମାରୁଛି ପଇଁନ୍ତରା
କାର୍ଗିଲ୍ ଓ୍ବାର ଭେଟେରାନ ତଥା ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ଏଡିଜି ମେଜର ଜେନେରାଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓଡିଶା ନିର୍ମିତ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ସବୁ କହିଲେ...
Published : October 23, 2025 at 10:30 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 10:39 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଚୀନ ସିମା ଜଗିଛି ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ । ଭାରତ-ଚୀନ ସିମାରେ ରାତି ଦିନ ପଇଁନ୍ତରା ମାରୁଛି 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମିତ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ । ଆଗକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଡିଫେନ୍ସ କରିଡରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ।
ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡିଶା ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍-
odisha-made-ig-drones-gets-indias-first-patent-for-defence-drone-simulator ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା VSSUT (ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ଟେକନୋଲୋଜି)ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ । ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଘପ୍ରିୟ ଓ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଓଡିଶା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ FPV (First person view) କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ କରିଛି । ଦୁଇ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ନୋଏଡାରେ ଥିବା ବେଳେ, ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଡ୍ରୋନ ତିଆରି ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ।
ସଠିକ୍ ମାରକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ବାଛିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା-
ମୁଖ୍ୟତଃ କମ ଓଜନ ଓ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସଠିକ ମାରକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଏହି 2 ଛାତ୍ର 2018 ମସିହାରେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ସେହି ମସିହାରେ ହିଁ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେଵେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନର ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆଗକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁପି ଡିଫେନ୍ସ କରିଡରରେ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବ l
'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ'ର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଜେନେରାଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳ ସମୟର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣ କହିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା କହିଛନ୍ତି ମେଜର ଜେନେରାଲ ଆରସି ପାଢ଼ୀ ।
ପ୍ରଶ୍ନ-1- ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗାଇବାରେ 'ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ' ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଜଡିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କି?
ଉତ୍ତର- ମେଜର ଜେନେରାଲ ଆରସି ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଯାହାର FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ଯେପରି ଲଜିଷ୍ଟିକ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଉଛୁ l ଏହାସହ ଆମର ବିଶ୍ୱାସନିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି l ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲା l ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ କରିଛୁ l ଆମର ଉପରେ ଭରସା ବଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି l ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବେ ସୁନାମ ଆଣିଛି l ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଦେଶର 4ଟି କମ୍ପାନୀକୁ PIB ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ରହିଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ l"
ପ୍ରଶ୍ନ-2- ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଓ ଏହା କେମିତି କାମ କରିଥାଏ ?
ଉତ୍ତର- ଆମର FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନଟି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରୋନ ଟିଏ ଆଉ ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନୁହେଁ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ l ଏହା 5ରୁ 10କିମି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଗନ ପଏଣ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ବଂସ କରି ପାରିବ l S-400 ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ମାତ୍ର ସେହି କାମ କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷେରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଯିବ l ଏହାସହ ଏହି ଡ୍ରୋନ ଛୋଟ ଚଢେଇ ଭଳି ଆକାଶରେ ଉଡିଥାଏ l ଏହା ଆମର ବହୁତ ପପୁଲାର୍ ଡ୍ରୋନ । ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ ରହୁଛି l ଏହା ସହ ଆମ ପାଖରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେନା ପାଖକୁ ରାସନ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ l ଏହାସହ ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ l ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଲୋକେସନ ଓ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ରିୟଲ ଟାଇମରେ ପଠେଉ ପାରିବ l ଆମ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଶତ୍ରୁର ଡ୍ରୋନର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଓ ନେଭିଗେଶନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାମ କରିଦେବାର ଜମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସଫ୍ଟୱେର ଓ ହାର୍ଡୱେର ରହିଛି l ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ ସିଭିଲ ଓ ମିଲିଟାରୀ ଡୋମେନରେ ରହିଛି l ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସୀମାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରି ପାରୁଛି l
ପ୍ରଶ୍ନ-3- ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ?
ଉତ୍ତର-ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆମର FPV କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ ଅଟେ ଆଉ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ l ଏହା 140 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡରେ 8 ରୁ 20 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ l ଏହା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ l ଏହି ଡ୍ରୋନ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ଏହାସହ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ତେବେ FPV କାମାକାଜିକୁ ସୁଇସାଇଡ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ l
ପ୍ରଶ୍ନ - ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ସରକାର କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ ?
ଉତ୍ତର- ଆମର ଡ୍ରୋନ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାରକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି l ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଚାକ ଚକ୍ୟତା ନଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ l ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ l ତେବେ ସବୁ କମ ବୟସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି । ଆଉ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ତିଆରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି l ଯେମିତି କି ଆମର ଡ୍ରୋନ ମାଇନସ 20 ରୁ ପ୍ଲସ 55 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରରେ କାମ କରି ପାରିବ l ଏହାସହ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଡେ-ନାଇଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି l ଏହା ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି l ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ କରିଛୁ ଓ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାର କ୍ଷମାତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମାକାଜି ଡ୍ରୋନର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ ଏହା 40 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଉଡି ପାରିବ l ଏହାର ରେଞ୍ଜ 10 କିମି ରହିଛି, ଏହା 5 କିମି ଉପରେ ଉଡି ପାରିଥାଏ l ଏହାସହ ଏହା 120 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଗତିରେ ଯାଇପାରେ l
ପ୍ରଶ୍ନ- କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଜ୍ରାଏଲ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଡ୍ରୋନ ଓ ଆମର ଡ୍ରୋନ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ?
ଉତ୍ତର- କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡିକ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେହି ଡ୍ରୋନ୍ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା । ସେଗୁଡିକ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ପରି ଥିଲା । ସେମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥାନ (coordinates) ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡ୍ରୋନ ଏକାଧିକ ଭୂମିକା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରାନ୍ସ ଓ ରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକ । ଆଜିର ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡିକ ଶକ୍ତିରେ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ସହିତ ସମାନ । ଡ୍ରୋନ ରାଡାରରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ (combat) ଓ ଗୁପ୍ତଚର (surveillance) – ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳତାର ସହିତ କରିପାରନ୍ତି ।
