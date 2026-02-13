ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯାହା ପୃଥିବୀରେ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ- DRDO DG ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (ଆଇସିଏଡିଏସ୍-2026) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଡିଆରଡିଓ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ।
Published : February 13, 2026 at 10:06 PM IST
Exclusive Interview With DRDO Director General Dr Binaya kumar Das ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଆମେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯାହା ପୃଥିବୀରେ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ । ନିକଟରେ ସଂଘଠିତ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛେ । ଏଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ । ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଶକ୍ତ । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦୁଇ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ବରାକି ଦେଶ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (ଆଇସିଏଡିଏସ୍-2026) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି, ଡିଆରଡିଓ (Defence Research and Development Organisation) ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ବିନୟ କୁମାର ଦାସ । ଏଥିସହିତ ଯୁବବର୍ଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ସେ କରିଛନ୍ତି । ଡିଆରଡିଓ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ବିନୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଆଧାରିତ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ?
ଡ. ବିନୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିପଟ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିକଟରେ ଆମ ଦେଶର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ଦେଖିଛେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ । ଭାରତ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ । ଆମେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ । ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି କୌଣସି ଦେଶ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହାସ କରିବେ ନାହିଁ । ସେହି ଦିଗରେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏପରିକି ଏହାକୁ ନେଇ କେଉଁକେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଖୁସିର ବିଷୟ ଏଥିରେ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ । ଏପରିକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୂଚୀତ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରରେ ଭାରତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୟଙ୍ଗ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି କମିଡେଟ୍ ଟୁ ବିଲଡ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ । ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହାର ବିଚାରବିମର୍ଶ ହେବ ଏହା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ଟ ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାହା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ । ଏଠାକାର ବିଚାରବିମର୍ଶର ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମର ଭାରତର କୋଣ -ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହାଯଜ୍ଞ ଭଳି ଆମ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତିଆରି କରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଆରଡିଓ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି । ଏସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ ?
ଡ. ବିନୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଡିଆରଡିଓ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କଥା ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ । ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦୁଇ ଗୁଣା ହୋଇଗଲାଣି । ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କଥା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ । ହେଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତାସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହାକି ଦେଶ ଆମର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଏହାକୁ ନେଇ ଡିଆରଡିଓ ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲଫ୍ ଫଣ୍ଡ ରହିଛି ଯାହା ୫୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛୁ । ଯାହା ପାଖରେ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବୁ । I think DRDO is Determined and committed to take the country to the next level invest.
ପ୍ରଶ୍ନ- ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଡ. ବିନୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର- ବିକଶିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରତେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ସବୁକିଛି ଭାରତରେ ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ସେହିଦିନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମରି ଦେଶ, ଆମର ଜନତା , ଆମରି ଜାତି , ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ , ଆମର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛୁ ,ଆଗକୁ ଏହା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉ । ଆମେ ଏପରି କିଛି ବଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ଆମ ଦେଶକୁ କ୍ରୟ କରି ନେବା ପାଇଁ । ତାହାହେଲେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରୀ ଦୃଢ ହେବା ସହିତ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ ବୃଦ୍ଦି ପାଇବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହା ଆର୍ଥକ ଅବୃବୃଦ୍ଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ I Think all committed କହିବା ସହିତ ଯେଉଁପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆଗକୁ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
