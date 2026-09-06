ETV Bharat / state

Exclusive Interview; ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଯୁବବର୍ଗ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ– ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଡ.ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ SAIL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

Sail CMD Ashok kumar panda
ଯୁବବର୍ଗ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ– ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 11:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat



ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଷ୍ଟିଲ ଅଥରେଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ( SAIL)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଡ.ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା, ପରେ ବୁର୍ଲାରେ ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଜଣେ ଟ୍ରେନି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେଲରେ ୧୯୯୨ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ ଅଥରେଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ଡ.ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସେଲର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର, ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଭଳି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ...

ଯୁବବର୍ଗ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ– ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)


'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ପ୍ରଶ୍ନ- SAIL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଡ.ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ?


ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର- ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି । ସହରର ଚାମ୍ୱର ଅଫ୍ କମର୍ସକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ନେଇ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିପରି କରିବା ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି । ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏହି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ । ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି କରି ହେବ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅର୍ଥନୀତି । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ଅଧିକା ହେବାକୁ ରହିଥିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଡ.ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ।



'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ପ୍ରଶ୍ନ- ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଅଳଂକୃତ କରିଛନ୍ତି । ସେଲର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରଖିଛନ୍ତି ?

Sail CMD Ashok kumar panda
ଯୁବବର୍ଗ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ– ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)


ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର - ସେଲର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟିଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହାକି ସେହି ସ୍ତରରେ ସେଲ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତାଳ ଦେଇ ବଢିବା ପାଇଁ ଅଟକଳ କରିଥିବା କହିବା ସହିତ ସେଲର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିବିଦ୍ଧତା ରହିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟିଲର ବିକାଶ ତଥା ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶରେ ଆମେ ଆମର ସହଭାଗିତା ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ପ୍ରଶ୍ନ- ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ଓ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ SAILର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ?


ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର -ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଜାରର ଅଭିମୁଖୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରୀ ନୀତିର ଲାଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଲୋ-କଷ୍ଟ ପ୍ରଡକସନ୍, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷ ଭଳି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଶ କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ପ୍ରଶ୍ନ- ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆପଣାଇବା ସହ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ SAIL କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ?

Sail CMD Ashok kumar panda
ଯୁବବର୍ଗ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ– ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)


ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର -ଆମର ୬୦ ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଗ୍ରେଡ କରିଥାଉ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମରେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବାହର କରି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିବ, କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ- ବ୍ରହ୍ମପୁର ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତଥା ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁଦା ବନ୍ଦର ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।


ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର – ଆମ ଓଡିଶା ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମିନେରାଲ୍ ପ୍ରଡକସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୁମିନିୟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ସରକାରୀ ନୀତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରୀ ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ- ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏବଂ ଯୁବପୀଢ଼ି ଆଗକୁ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଏବଂ SAIL ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କଣ ରହିବ ପଦକ୍ଷେପ ।

Sail CMD Ashok kumar panda
ଯୁବବର୍ଗ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ– ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)


ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର – ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ୨୦୦ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରହିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଶହ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଶହ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ବିଶେଷ ଇସ୍ପାତ, ମିଶ୍ରଧାତୁ ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଆରି ପାୱାର, ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟାଗୀ ଆସିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ- ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ?

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର – ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନିବେଶ: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବ JSW–POSCOର ୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା
SAIL CMD ASHOK KUMAR PANDA
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
FIRST PERSON ODISHA TO LEAD SAIL
EXCLUSIVE INTERVIEW SAIL CHAIRMAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.