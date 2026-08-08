ଭାରତର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବୋଝ: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 5 ରାଜ୍ୟ ହଟସ୍ପଟ୍, 3 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 142 ମୃତ୍ୟୁ
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଗୌତମ ଦେବରଏ
Published : August 8, 2026 at 9:18 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଏକ ପରିଚିତ ବଢୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । କେବଳ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ମଶାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକନଗୁନିଆ, ଜାପାନୀ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଫାଇଲେରିଆ ଭଳି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷ କରି ଜନବହୁଳ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡିକ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭାରତର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମନେ କରେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ସିକିମ, ଲଦାଖ, ମଣିପୁର ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଟସ୍ପଟ ହୋଇ ରହିଛି ।
୨୦୨୩ ରେ ୨୩,୪୨୮, ୨୦୨୪ ରେ ୧୯,୪୯୭ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୧୮,୮୭୨ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ସର୍ବାଧିକ ୬,୦୯୪, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ୫,୫୧୦ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ୪,୦୨୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହି ମଶା ଜନିତ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୋଟ ୧୪୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୫୬ ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ମିଜୋରାମ (୧୭), ଓଡ଼ିଶା (୧୪), କେରଳ (୧୦) ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ (୯) ରହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଜାରି ରହିଛି । ୨୦୨୩ ରେ ୩୨,୦୬୪, 2024 ରେ ୫୬,୩୩୦ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୩୭,୬୫ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ (୮,୦୧୬ ମାମଲା), ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ (୧୪,୨୯୩) ଏବଂ ଜୁନ୍ 2025 (୧୧,୯୧୬) ରେ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଋତୁକାଳୀନ ସଂକ୍ରମଣର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ୨୦୨୩ ରେ ୨,୦୧୪, ୨୦୨୪ ରେ ୩୨,୫୩୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୩୧,୦୩୫ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମାସିକ ସଂକ୍ରମଣ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ (୧୧,୪୦୫ ମାମଲା), ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ (୫,୨୬୪) ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ (୪,୮୦୪) ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୨୦୨୩ ରେ ୧୯,୪୬୧, ୨୦୨୪ ରେ ୨୪,୮୮୭ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୧୮,୪୯୭ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ମାମଲା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ (୪,୦୪୭ ମାମଲା), ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ (୫,୫୨୫) ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ (୪,୩୭୪) ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ରେ ୧୮,୦୪୮, ୨୦୨୪ ରେ ୬,୯୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ 4,552 ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ (୪,୮୩୭ ମାମଲା), ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ (୨,୭୪୧) ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ (୧,୯୧୩) ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଏହି ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସିକିମରେ ୨୦୨୩ ରେ ମାତ୍ର ୬ ଟି, ୨୦୨୪ ରେ ୫ ଟି ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୧୨ ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଲଦାଖରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫, ୭ ଏବଂ ୭ ଟି ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମଣିପୁରରେ ୨୦୨୩ ରେ ୨୫, 2024 ରେ ୨୬ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୬୭ ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ପୁଡୁଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୩ ରେ ମାତ୍ର ୪ ଟି, ୨୦୨୪ ରେ ୯ ଟି ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୧୫ ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ୨୦୨୩ ରେ ୧,୮୧,୭୮୫ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ଏବଂ ୫୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୨୦୨୪ ରେ ୨,୦୭,୮୫୫ ମାମଲା ଏବଂ ୪୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ୧,୬୮,୪୧୪ ମାମଲା ସହ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାସିକ ଧାରା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ପଠାଉଛୁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ପଠାଇଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି" ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଭୟ: ସତର୍କ କରାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିହାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ-ମ୍ୟାଲେରିଆ ସତର୍କତା, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?