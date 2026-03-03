ରାଜ୍ୟସଭା ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ରୋମାଞ୍ଚ: ଦିଲିପ ରାୟ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି
ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଦିଲିପ ରାୟ ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : March 3, 2026 at 5:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ରୋମାଞ୍ଚ ବଢ଼ିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏକ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନୀୟ ଥିଲେ । ରାଜନୀତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିବା ନେତା ଭାବେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ।
ଦଳ ଭିତରେ ହେଉ କି ବିପକ୍ଷ ଶିବିରରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ସଂପର୍କ ଓ ମିତ୍ରତା ରହିଆସିଛି । ଯାହା ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାରୁ ବହୁଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଦିଲୀପ ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ସେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଆସିଛନ୍ତି ।
ଦିଲିପ ରାୟ
1985–1990- ବିଧାୟକ
1990–1995- ବିଧାୟକ
1996–2002- ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ
2002–2008- ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ
2014–2019- ବିଧାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା; ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଲେ ଦତ୍ତେଶ୍ବର; ପିସିସି ଦେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ, ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଦୁଇ ବିଧାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର