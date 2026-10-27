ରାଜଧାନୀରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ: ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ୍
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ୨୧୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ୪୩ ଗ୍ରାମର ଧଳାଜହର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 27, 2026 at 9:41 PM IST
BHUBANESWAR BROWN SUGAR SEIZED, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ, ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ । ରାଜଧାନୀରେ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ଉପରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୨୫୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ୨୧୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ୪୩ ଗ୍ରାମର ଧଳାଜହର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନନ ବିହାର ସାଇବନଫୁଲ ବସ୍ତିରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକ ନାମ୍ନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତା ଠାରୁ
୨୧୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜୁଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
ସେହିପରି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଁଷାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏସ୍.କେ ସାହିଲ ନାମକ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀକୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି । ସାହିଲର ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ । ତା ଠାରୁ ୪୩ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଡିଏସପି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହି ଧଳା ଜହର କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାର୍ବଣରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ; ୫ ଦିନରେ ୯୫୮ ମାମଲା, ୫.୧୦ କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ୪୭୦ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର