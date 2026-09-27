ETV Bharat / state

କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

ମାଛ ପେଟି ଭିତରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

GANJA SMUGGLING THROUGH COURIER
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା । କୋରିଅରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ । ମାଡ଼ି ବସିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ ହେଲା ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ । ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ କୋରିଅର ଅଫିସରୁ ଆନୁମାନିକ ୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ମାଛ ପେଟି ଭିତରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

GANJA SMUGGLING THROUGH COURIER
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ (ETV Bharat Odisha)

ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍‌ଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ:

ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଠିକଣାକୁ ଏହି ପାର୍ସଲ୍ ପଠାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍‌ଙ୍କ ଠିକଣା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ପାର୍ସଲ୍‌ରେ ଜଜ୍‌ଙ୍କ ନାମ ନଥିବା ସହ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । କୋରିଅର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପଛରେ କିଏ ରହିଛି ? କାହିଁକି ବୁଲନ୍ଦ ସହର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍‌ଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଡେଲିଭରୀ ଠିକଣା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ? ଏସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ପଛର ପୂରା ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

GANJA SMUGGLING THROUGH COURIER
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା:

ତେବେ ପୁର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ବେସ୍ ଚତୁରତାର ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢାଉ ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା । ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂଆଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଢୀ ଅର୍ଡର ନାଁରେ ତ ପୁଣି ଏବେ ମାଛ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତତ୍ପର କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।

GANJA SMUGGLING THROUGH COURIER
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଆମକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ସେଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୋରିଅର୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେବାର ଅଛି । ଏହାପରେ ଆମେ ଉକ୍ତ କୋରିଅରର ଗୋଦାମ୍ ଖୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ପେଟି ଭିତରେ ବିଫୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ​ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିବୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ, ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

GANJA SMUGGLING THROUGH COURIER
ଭବାନୀପାଟଣା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ
ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଜବତ
କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ
400 KG GANJA SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.