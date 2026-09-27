କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ମାଛ ପେଟି ଭିତରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : September 27, 2026 at 7:14 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା । କୋରିଅରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ । ମାଡ଼ି ବସିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ ହେଲା ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ । ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ କୋରିଅର ଅଫିସରୁ ଆନୁମାନିକ ୪୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ମାଛ ପେଟି ଭିତରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ:
ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଠିକଣାକୁ ଏହି ପାର୍ସଲ୍ ପଠାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଠିକଣା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ପାର୍ସଲ୍ରେ ଜଜ୍ଙ୍କ ନାମ ନଥିବା ସହ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । କୋରିଅର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପଛରେ କିଏ ରହିଛି ? କାହିଁକି ବୁଲନ୍ଦ ସହର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଡେଲିଭରୀ ଠିକଣା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ? ଏସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ପଛର ପୂରା ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା:
ତେବେ ପୁର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ବେସ୍ ଚତୁରତାର ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢାଉ ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା । ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂଆଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଢୀ ଅର୍ଡର ନାଁରେ ତ ପୁଣି ଏବେ ମାଛ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତତ୍ପର କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଆମକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ସେଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୋରିଅର୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେବାର ଅଛି । ଏହାପରେ ଆମେ ଉକ୍ତ କୋରିଅରର ଗୋଦାମ୍ ଖୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ପେଟି ଭିତରେ ବିଫୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିବୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ, ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି