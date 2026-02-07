ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଅବକାରୀ ଆଇନ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରାଯିବ; ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିବା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବଡି କ୍ୟାମେରା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଥାନାକୁ ବଡି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : February 7, 2026 at 9:39 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁହେବ ନୁଆ ଅବକାରୀ ଆଇନ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶିଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିବା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବଡି କ୍ୟାମେରା । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଥାନାକୁ ବଡି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୫୧ ତମ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କ୍ରୀଡା ସମାରୋହରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ସେହିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ବିଭାଗ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।ତେଵେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
"ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ଆଇନ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବକାରୀ ଆଇନ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ । ରେଡ୍ ବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବଡି କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର୍ । ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଆଉ ଖସି ପାରିବେନି ଅଭିଯୁକ୍ତ," କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ