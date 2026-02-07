ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଅବକାରୀ ଆଇନ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରାଯିବ; ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିବା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବଡି କ୍ୟାମେରା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଥାନାକୁ ବଡି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

Excise Department
୫୧ ତମ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କ୍ରୀଡା ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

February 7, 2026

କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁହେବ ନୁଆ ଅବକାରୀ ଆଇନ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶିଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିବା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବଡି କ୍ୟାମେରା । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଥାନାକୁ ବଡି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୫୧ ତମ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କ୍ରୀଡା ସମାରୋହରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।

୫୧ ତମ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କ୍ରୀଡା ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ବିଭାଗ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।ତେଵେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ ମାମଲାରେ ଅନେକ ଅପରାଧୀ ସହଜରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଆଇନର ଜାଲରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଅପରାଧୀ । ଯାହାକୁ ଚେକ ଦେବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ ବଡି କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିବେ । ଚଢାଉ ସମୟରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵରୁପ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯାହାଦ୍ଵାରା କୋର୍ଟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରମାନେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଖସିଯାଉଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରିବେ ସରକାର । ଅନେକ ସମୟରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ତେଵେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କରିବା ପାଇଁ ପକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଖୁବଶିଘ୍ର ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ ।

"ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ଆଇନ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବକାରୀ ଆଇନ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ । ରେଡ୍‌ ବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବଡି କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର୍ । ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଆଉ ଖସି ପାରିବେନି ଅଭିଯୁକ୍ତ," କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୫୧ ତମ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କ୍ରୀଡା ସମାରୋହ । ୨ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡା ସମାରୋହ ରେ ଦୈଡକୁଦ, ଲଙ୍ଗଜମ୍ପ , ହାଇଜମ୍ପ, ଜାଭଲିନ ଥ୍ରୋ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ଟିମ ସହ ୩ଟି ୟୁନିଟ୍ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ୧୬ ବର୍ଗରେ ୮୦୯ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ୧୧ ଟି ବର୍ଗରେ ୧୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ଏବଂ କମିଶନର ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

