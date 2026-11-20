ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ବେଳେ ମାନବିକତାର ମହାନ ଉଦାହରଣ: ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆଶା ଦିଦି
ୱାର୍ଡ ନଂ 5ର ଆଶା ଦିଦି ବନିତା ବେହେରା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟେକି ନିଜ ଘରକୁ ଅଣିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 20, 2026 at 3:22 PM IST
ପୁରୀ: ବିପଦ ବେଳେ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ସାହା । ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ର ପ୍ରକୋପ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାନବିକତାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର। ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୁପ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା । ଏହା ଭିତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କିପରି ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ପୁରୀ ଭଟ୍ଟ ଜାଗା ତ୍ରୀଦେବ ନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ବେସାହାରା ବୃଦ୍ଧା ଘରେ ଏକା ରହି ଯାଇଥିଲେ। ଚାଲିପାରୁ ନ ଥିଲେ। କେହି ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ ୱାର୍ଡ ନଂ 5ର ଆଶା ଦିଦି ବନିତା ବେହେରା। ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟେକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଁ ଅଛି କ୍ଲବ ଘର ନାଁ ଅଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏଣୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି। ଆଶା ଦିଦି ବନିତା ବେହେରାଙ୍କର ଏହି ମଣିଷ ପଣିଆ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିନେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତଥିବାବେଳେ ବନିତା ଦିଦି ବେସାହାରା ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଦେଇ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ତ୍ରୀଦେବ ନଗର ୱାର୍ଡ 5ର ସୁନନ୍ଦା ରାଉତ । ବୟସ 70ରୁ ଅଧିକ । ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜଣେ 6 ମାସରେ ଓ ଜଣେ 8 ବର୍ଷରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । 2019 ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାଲିଗଲେ । ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲେ ସୁନନ୍ଦା । ମାସକୁ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ମିଳୁଥିବା 1000 ଟଙ୍କ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଯାହା ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ । ଏପରି ବାତ୍ୟା ଅସିଲେ ନିଜ ଘର ବି ତାଙ୍କୁ ଡରାଏ । ହେଲେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାର ଉପାୟ ନ ଥାଏ । ଏଥର ବି ଡରିମରି ନିଜ ଘରେ ରହିଥିଲେ କାଳିଆକୁ ଡାକି । ହେଲେ ଆଶା ଦିଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ । ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ।
ଆଶା ଦିଦି ବନିତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଅଜାଡି ସୁନନ୍ଦା କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଆସି ପାରୁ ନ ଥିଲି । ମୋତେ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ତା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି । ଭଗବାନ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବେ । ତା ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । '
ଆଶା ଦିଦି ବନିତା କହନ୍ତି, "ସୁନନ୍ଦା ମାଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଫନି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଥିଲେ । ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଶା କର୍ମୀ ଭାବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଏ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସୁନନ୍ଦା ମାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ସେ ଏକୁଟିଆ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । କାଳେ ରାତିରେ ପବନ ଜୋର ହେବ ଏହା ଭାବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି । କାରଣ ଆମର ଏହି କଲୋନିରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା କ୍ଲବ ଘରଟିଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବିପଦ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଅଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ