OUSSSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : March 13, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 10:27 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା OUSSSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ-
OUSSSCର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ । ୧୯୯୧ କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ । ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ୨୦୨୪ରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ।
ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ମାରିଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା । ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ନାମରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ଗୃହ, ଅବକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ସମୟୋଚିତ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ତେବେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ୨୦୨୪ରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପି ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ରାଉରକେଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱାଇଁ ଜାମ୍ମୁ, ଶ୍ରୀନଗର, ଲେହ, ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ରାମବାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସଏସପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହୋଇଥିଲେ ।
ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଆଇଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜି ଥିଲେ । ସ୍ୱାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ପାଣ୍ଠି ନେଟୱାର୍କ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର