ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା: ଡ୍ୟାମ ସାଜିଲା ୱାଟର ବମ୍ ! ବିଳମ୍ବରେ ଗେଟ ଖୋଲିବାରୁ ବୁଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜାମ
ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ପରେ ଡ୍ୟାମର ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 10, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 2:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। । ଘର ବାଡ଼ି, ଦୋକାନ ବଜାର, ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଚାଷୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଗୁଆ ଆକଳନ ଏବଂ ଚେତାବନୀ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ଫାଇଲିନ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା :
ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ସରକାରରେ ମୁଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ପାୟ ୫ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି । ଚାକିରି କାଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି । ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି । ସେହିପରି ୨୦୧୯ ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୨୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି "୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଫାଇଲିନ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ଓଡିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବାତ୍ୟା ସହ ସେ ସମୟରେ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ ସଚିବ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲି । ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ ଜଳସ୍ତର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ । ଫଳରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ’’
ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁଯୋଗ:
ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ବେସିନ ଛୋଟ । ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ନଦୀର ଲମ୍ବ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳ ମିଶିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ହୀରାକୁଦ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୩ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଡ୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଲେ ମାତ୍ର ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବେସିନରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ସୋରଡା ଡ୍ୟାମ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ ୬ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ୟାମ :
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉ ଥିବା ଜାନିବିଲି ଅନିକଟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ନିକଟରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସମ୍ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୩୫ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆନିକଟ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ୬ଟି ଉପନଦୀରେ ୬ଟି ଡ୍ୟାମ ରହିଛି । ୬ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳ ସେଚନ ଡ୍ୟାମ ହେଉଛି ଘୋଡାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ, ସୋରଡା ଡ୍ୟାମ, ଡହ ଡ୍ୟାମ, ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମ, ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ ଓ ଧନେଇ ଡ୍ୟାମ । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଡ୍ୟାମ ଟାଇମ ବମ୍:
ନିଜର ୪୦ ବର୍ଷର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଡ୍ୟାମ ଜଳକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲେ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମ ଜଳସ୍ତର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ କରାଯାଇ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ IMD ସତର୍କ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ୟାମରେ 65ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତର 3 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠି 19 ମିଟର ଟପିଥିଲା। 29 ତାରିଖରେ 5ଟି ଡ୍ୟାମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ଏକାଥରେ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା । ଫଳରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ 1 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ।’’
"ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଡ୍ୟାମ ଟାଇମ ବମ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଏସଓପି ଆଣିବା ଦରକାର। ଦାୟିତ୍ୱ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କିଏ ନେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ।
ସୁରେଶଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ:
ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ । କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା । ସରକାର କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ୫ ହଜାର କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଦାବି କରନ୍ତୁ। ଏମଏସପି ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।
ସେହିପରି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାର ଦର୍ପଣ। କେବଳ ବୈଠକ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବି ଦରକାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁରେଶଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ।
ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫାଇଲିନରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ତାହା କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲାନି? ରବି ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କି? ଏହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉନି ରିଲିଫ୍ ! ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଆସିକାରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର