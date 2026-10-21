ରାତି ପାହିଲେ ମେଲାଣି ନେବେ ମା' ଜଗତଜନନୀ: 'ଡିଜେ ବଜାଇଲେ କଡ଼ା କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ପୋଲିସ ଡିଜି
ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହରରେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯିବ । 500 ଅଫିସରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 21, 2026 at 9:30 PM IST
SECURITY FOR MAA DURGA IMMERSION, କଟକ : ରାତି ପାହିଲେ ମେଲାଣି ନେବେ ମାଆ ଜଗତ ଜନନୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ବିଶେଷକରି କଟକ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ ପାଇଁ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଡିଜେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ମେଢ଼ରେ ଡିଜେ ବାଜେ ତୁରନ୍ତ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୂଜା ଭସାଣି ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପାଳନ ହେଉଛି । ଆଶା ଅଛି ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ହେବ । କଟକ ସମେତ ଭସାଣୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।"
"ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ମୋଡିଫାଏଡ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ନଜିର ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ରେ ଏମିତି କରାଯିବ, ତାହା ଉପରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ । ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ବାତିଲ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଦଶହରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଲାରେ ସରିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରି ସହଯୋଗ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବାକୁ," ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ।
ଗତବର୍ଷ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ନାଉପୁଜିବ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହରରେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯିବ । 500 ଅଫିସରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ । "ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ହେବ ନାହିଁ," ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବିଗଡ଼ା ଠାରେ 12ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ପମ୍ପ ଯୋଗେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି । 2ଟି ବଡ଼ ଜେସିବି ମେସିନ ରଖା ଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜୟା ଦଶମୀ; ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଦହି ପଖାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦଶହରାରେ ମାଛ ଭୋଗ ! ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମେ ଭିଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ