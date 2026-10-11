ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ; କେବେ ଶେଷ ହେବ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ?
୨୦୨୨, ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରିଜିକୃପା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିମିଟେଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ୧୩୫.୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିଯାଏ କାମ ସରିଲାନି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 11, 2026 at 8:46 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବର୍ଷା, ଶୀତ କାକରରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପାଖରେ ନିର୍ମିତ ହୋଉଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।
ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନି । ଗରିବ ଲୋକେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି । ବାସେଳି ସାହି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାରେ ପ୍ରସାଶନର ଅବହେଳାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ। ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
'ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା'
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହରିହର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଉ। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂରେ ଚଢ଼ାଦର ଦେଇ ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୀ ସହରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା । ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ।’
'ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି'
ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉମାରାଣୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀକୁ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂରେ ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀତ କାକର, ବର୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯେଭଳି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଉ।’
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ମଠ, ଲଜିଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମଠ, ଲଜିଂକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ୍ ମଠ, ଲଜିଂରେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ମଠ, ଲଜିଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ୫ଟି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଲା।୨୦୨୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧିମା ଗତିରେ ଚାଲିଛି।
ଅବଧି ପୂରିବାର ୨ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଲାନି
ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୨, ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରିଜିକୃପା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିମିଟେଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ୧୩୫.୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅବଧି ପୂରିବାର ୨ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାତି କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ପୁର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଥିବା ମଠ, ଲଜିଂ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଧର୍ମଶାଳା, ଲଜିଂ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ୫ଟି ବଡ ବଡ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରହଣି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୭୦୦ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ସହରରେ ଅଧିକ ରାତ୍ରୀଯାପନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଉ- ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହୋଟେଲ, ଲଜର ଚଢ଼ା ଦର ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଉ। ଅଧିକ ରାତ୍ରୀଯାପନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।’
ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଧର୍ମଶାଳା- ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ବାସେଳି ସାହି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେବ। ଏହି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡର୍ମେଟାରି କକ୍ଷ ରହିବ। ଏହାକୁ ପରିଚାଲନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧର୍ମଶାଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଳୁନି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା; ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଉନି ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ବିପଦରେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ