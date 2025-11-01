୫୪ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଖିରୁ ଶୁଖିନି ଲୁହ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓକିଲପାଳ ଗାଁରେ ବାତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସମୂହ ପିଣ୍ଡଦାନ
୧୯୭୧ ବାତ୍ୟା ମୃତକଙ୍କୁ ଓକିଲପାଳ ଗାଁରେ ପିଣ୍ଡଦାନ। ବାତ୍ୟାରେ ମରିଥିଲେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଅନେକଙ୍କ କୁଳ ଉଜାଡ଼ି ଥିଲା ସେଦିନର ବାତ୍ୟା।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ହେଲେ ୫୪ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିନି। ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାର ଠିକ୍ ୨୮ ବର୍ଷ ପୁର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ୧୯୭୧ ମସିହା ବାତ୍ୟା ଯେ କେତେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ଓ କେତେ କୋଳ ଶୁନ୍ୟ କରିଛି, ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜଣା ନଥିବ। ସେ ସମୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ମରିଥିଲେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ।
୧୯୭୧ ଵାତ୍ୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓକିଲପାଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ:-
୧୯୭୧ ମସିହା ବାତ୍ୟା ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୁପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଓକିଲପାଳ ଗାଁରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ କେବଳ ଓକିଲପାଳ ଗାଁର ୭୬୨ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଠାକାର ମୁରବୀ ଦିବାକର ଦାସ।
ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ଘରେ ଘରେ ସମୂହ ପିଣ୍ଡଦାନ:-
୧୯୭୧ ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଓକିଲପାଳ ଗାଁରେ ୮୦ ପରିବାରର ୧୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ ଘରେ ଅର୍ଥାତ ଦୀର୍ଘ ୫୪ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏସମ୍ପର୍କରେ ଓକିଲପାଳ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଗୁପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି,"ଆଜି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ୧୯୭୧ରେ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟାରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଉଛି।"
୧୮ ଜଣ ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି:-
ବାତ୍ୟାରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସୁଛି ଓକିଲପାଳ ଗାଁର ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି,"ଅଠର ଜଣ ପରିବାର ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପରିବାରର କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ଆଉ ଯେଉଁ ଅଠର ପରିବାରର କେହି ନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ବି ଆଖିରେ ଲୁହ:-
ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଦିନର କାଳ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଓକିଲପାଳ ବାସିନ୍ଦା ୭୨ ବର୍ଷୀୟା ରେଣୁକା ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"ମେଘ ପବନ ହେଲା, ଲୁଣା ପାଣି ଇଆଡୁ ପଶିଗଲା, କଣ କରିବୁ ଭାସିଗଲୁ। ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁନି, କଅଁଳା ପିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଅଥୟ, ଆଉ ଲୁଣି ପାଣି ପିଲା ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ଖାଲି ଶୁଖିଲାରେ ମରିଗଲେ ପିଲାମାନେ। ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ସରକାର ପକେଇଲେ ଦିଆସିଲି, ଚୁଡା, ଆଳୁ ସିଝା ଏଇଆକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଛଅ ସାତ ମାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣପଣେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଲୋକସବୁ ଭାସି ଗଲେ, କିଏ ବାଉଁଶ ଧରି ରହିଲା, କିଏ ଗଛବୃକ୍ଷରେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡି ଆସିଲା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଛି ଲୁଗାପଟା ଦେହରେ ରହିଲାନି ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆମର କିଏ ଯାଇନାହାଁନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ବନ୍ଦ କରି ପଶିଗଲୁ। ଘର ବାହାରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ଭାସୁଥିଲା"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଦିନ ଯାଇଛି ଚିହ୍ନ ଛାଡିଛି କହିଲେ ପ୍ରଭାବିତ:-
ସେଦିନ ବାତ୍ୟାର ଅନୁଭୂତି କହି ଜନୈକା ମହିଳା ଦେବୀରାଣୀ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ମୋର ପୁତୁରା ଯାଇଛି, ଝିଆରୀ ଯାଇଛି, ପୁତୁରା ବୋହୂ ଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରର ଅଠର ଜଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାରେ। ସେତେବେଳେ ମନର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, କାହାରିକୁ ଦେଖିଲୁନି ଖାଲି ରଡି ଦେଉଥିଲେ। କାହାରିକି ଖୋଜି ପାଉ ନ ଥିଲେ। ମୁଁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି। ଇଆଡ଼େ ପାଣି ସିଆଡେ ପାଣି ସବୁଆଡେ ପାଣି କୁଆଡେ ଯିବୁ? ମୁଁ ସେଇ ଗଦା ଉପରେ ବସିଥିଲି" ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି।
