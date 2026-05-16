ରାଜ୍ୟରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଇଭି ଯାନ; ଚାର୍ଜଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦ ଗୋଟି ଚାର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କହିଲେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 16, 2026 at 11:23 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡା ପରି ପୋଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଭି ଯାନ ଉପରେ ରିହାତିକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଭି ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଚକିଆକୁ 30 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆକୁ ୫୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଭେଇକେଲକୁ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଭି ଭେଇକେଲକୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କନଷ୍ଟକସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୯ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଇଭି ଗାଡି ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଭି ଗାଡିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଚାର୍ଜଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନର ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦ ଗୋଟି ଚାର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ରୁ ୩୨ ଗୋଟି ଚାର୍ଜଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କାମ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ୧୫ ଗୋଟି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଡ ସହର ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଭି ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ କରାଯିବାକୁ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭଡା ସୂତ୍ରରୁ ଆଣି ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୈଳଜାତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ ।
ଏପରିକି ଓଡିଶାରେ ଆହୁରୀ ୧୯୨ ଗୋଟି ଚାର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହିତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର