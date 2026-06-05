ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଇଭି ଗାଡ଼ି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଇଭି ଗାଡ଼ି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ
ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସିକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
Published : June 5, 2026 at 7:57 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜୁନ ମାସରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଗାଡି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବା ଇଭି କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି । ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସିକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପିଛିଲା ଭାବେ ଜୁନ ୧ରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।
ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇଭି ଗାଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ଅନିଲ କୁମାର ପୁରୋହିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି । ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସିକ ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପିଛିଲା ଭାବେ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟିକସ ଓ ଚାର୍ଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ବାବଦରେ ପ୍ରତି କିମି ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ମିଳିବ ।
ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲସ୍ତର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ଭଡ଼ା ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପୁଲ ଭେହିକିଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୬୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର ଓ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଇଭିର ମୂଳ ଭଡ଼ାରେ ଚାର୍ଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ବାବଦରେ ପ୍ରତି କିମି ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ମିଳିବ । ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଚାର୍ଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଚାର୍ଜିଂ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ଇଭି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ ।
ଭଡାରେ ଆସିବ 300 ଇଭି ଗାଡି
ଏହାଛଡା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି ବା ଓରେଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ଦରରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ଟି ଇଭି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିପାରିବେ । ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ା ଦେୟକୁ ଓରେଡ଼ାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । କେବଳ ମୂଳ ସରକାରୀ ଅଫିସ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ସମାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ୁଥିବା ତୈଳ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ସୁଧାରମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ 'ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା'; ଇଭି ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇବେ ଏସବୁ ସୁବିଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବଢୁଛି EV ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ; ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର