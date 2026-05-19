ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି EV ଚାହିଦା: ଗାଡ଼ି କିିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ
ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ କେଉଁ EV କିଣିବେ ? କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବେ, କେଉଁ ଗାଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ..ଇତ୍ୟାଦି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 19, 2026 at 6:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯାନ (Electic vehicles -EV) ର ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ EV (Electric Vehicle) ବ୍ୟବହାର କରିବାପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର EV କ୍ରୟ ଉପରେ ସବସିଡି, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ନିଜେ EV ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଲୋକ ଭବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡିକୁ EVରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଖୋଦ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା EV ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । EV ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ।
ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ କେଉଁ EV କିଣିବେ ?
ଯଦିଓ EV ଗାଡି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, କେଉଁ EV ଯାନ କିଣିବେ, କେଉଁଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ଏହା ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ଅନେକ ନୂଆ EV କମ୍ପାନୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଓ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା, ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ (Charging time) , ପ୍ରତି ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବା ଦୂରତା, ସରକାରୀ ସବ୍ସିଡି ବା ସହାୟତା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି ।
"EV ଗାଡି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର । ଯଦି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ EV ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 100ରୁ 150 କିମି କ୍ଷମତା ଥିବା EV ନେଇପାରିବେ । ଏହି ବିଭାଗରେ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ମଡେଲ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆଗଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପଟିଆସ୍ଥିତ EV ମେକାନିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାହୁ ।
ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଓ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ EV କମ୍ପାନୀ
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମେ' ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୫ରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଚକିଆ, ତିନି ଚକିଆ ଓ ଚାରି ଚକିଆ EV ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆସେମ୍ବଲର ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଇ-ରିକ୍ସା ଓ କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କୁଟର ବଜାରରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ।
EV (Electric Vehicle) ଯାନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ-
- ଗାଡ଼ି PM E-Drive (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦିତ କି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ।
- କେବଳ ARAI (Automotive Research Association of India) କିମ୍ବା ICAT (International Centre for Automotive Technology) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ।
- ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକ PM E-Drive ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ।
କେଉଁ ଗାଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ EV ଯାହାର ସ୍ପିଡ୍ ୪୦ କିମି ଭିତରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ୪୦ରୁ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସବସିଡି ବା GST ଇନପୁଟ ସୁବିଧା ମିଳେନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ୪୦ରୁ ୧୨୦ କିମି ସ୍ପିଡ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁଇ ଚକିଆ EV ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ବଜାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 85,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ୧.୯୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ ।
ୱାରେଣ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ସେହିପରି ଗାଡ଼ିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ Vahan ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ EV ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟର ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୩ ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ କିମ୍ବା ଅପ୍ରମାଣିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ୱାରେଣ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ।
ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଓ ବୀମା ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ IP67 ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍, ଥର୍ମାଲ କଟ୍-ଅଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସେଲ ବାଲାନ୍ସିଂ ସୁବିଧା ସହ Battery Management System (BMS) ଥିବା ଯାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକୃତ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ଓ ଯାନ ପାଇଁ ବୀମା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଥି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର।
ବ୍ୟାଟେରୀର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ AIS-156 ପର୍ଯ୍ୟାୟ-2 ସାର୍ଟିଫିକେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜିଂ ମେସିନ୍ AC-001, DC-001 କିମ୍ବା CCS-2 ପରି ମାନକ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସୁସଙ୍ଗତ କି ନୁହେଁ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କେତେ ମିଳିବ ସବସିଡି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୨୫୦୦ରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ମିଳୁଛି। ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଓ ଇ-ରିକ୍ସା ପାଇଁ ୨୦୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫୦୦ରୁ ୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ମିଳିବ।
ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା
ଦିନକୁ ଦିନ EV (Electric Vehicle) ଯାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଚାରି ଚକିଆ EV କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୨ଟି EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ୩ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହା ସହ EV ଚାର୍ଜିଂ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଷ୍ଟେସନର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭୁୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦ଟି ନୂତନ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ PM E-Drive ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ୫୧୨ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ EV (Electric Vehicle) ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ EV ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବାପୁଜୀ ନଗର, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଓ ରୂପାଲି ଛକ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଗାଡି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ EV ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।
EV ଯାନର ବଢ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ଦାମ କମାଇବା ସହ ସବସିଡି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କର କୁହନ୍ତି, "ଥରେ EV ଗାଡି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିପିଛା 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି | ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅଧିକ ଦେୟମୁକ୍ତ ଚାରଜିଙ୍ଗ point କରିବା ଦରକାର । ନହେଲେ ଯଦି EV ଗାଡିର ଖର୍ଚ୍ଚ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ସହ ସମାନ ବା ପାଖାପାଖି ହେବ ଲୋକେ କାହିଁକି EV ଗାଡି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ?"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
