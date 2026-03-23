ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଗରମ; ପୁଣି ୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଗରମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Published : March 23, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 6:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା । ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଗରମ । 11ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛ । ଅନ୍ୟପଟେ ୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି । ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ । ଅଳ୍ସ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପାରଦର ସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୭ ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ଚେତାବନୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରୁ ୨୯ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ସାଧାରଣ ହେବା ସତ୍ୱେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୩ ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୩.୮ ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ ୩୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
