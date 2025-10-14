ETV Bharat / state

ETV Bharat Reality Check; କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା 10 ଦିନ ପରେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟବସାୟୀ

ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା ସେଠି 10 ଦିନ ପରେ ବି କାରବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି । କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

Cuttack traders waiting for customers even after 10 days to group clash
Cuttack traders waiting for customers even after 10 days to group clash (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 11:03 PM IST

କଟକ: ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଟକ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କଟକ ସହରର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡିଛି । ଅଧା କଟକରେ ଏଯାଏଁ ବ୍ୟବସାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ବିଶେଷ କରି ବକ୍ସିବଜାର ଠାରୁ ନୟାସଡକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛିଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଶାସନ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଡାକି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।


ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'-

ଭସାଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାର 10 ଦିନ ପରେ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ ? ସେନେଇ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର କପଡା ଦୋକାନ (କ୍ୟାଚଅପ୍ ଏନଏକ୍ସ ) ହୋଲସେଲର ଦୋକାନରେ । ଦୋକାନର ପରିବେଶ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ । ଦୋକାନ ଭିତରେ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ । ଗୋଟିଏ ବି ଗରାଖ ନାହାନ୍ତି । ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଥାକରେ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସତେ ଯେପରି ନୂଆ ଦୋକାନ ପରି । ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବାହାରକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି । କେତେବେଳ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆସିଯିବ କି ! ବାସ... ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଆସି ନଥିଲା । ଦୋକାନ ହେବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିବା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଶରତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । କିଛି ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ଅତି କମରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାର 10 ଦିନ ବିତି ଥିଲେ ବି 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇନଥିବା ଶରତ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ କେବେ ସାମ୍ନା କରି ନାହାନ୍ତି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ପର ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବଭଳି ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା, ତାହା ତ ହେବା ଦୂର ର କଥା ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ; ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମମତା, ଜବାବ ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ



ସେହିପରି କ୍ୟାଚଅପ ଏନଏକ୍ସ ପରି ବିଛଣା ସେଣ୍ଟରର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ସେମିତି । ଏହି ଦୋକାନ ବି ବହୁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରଠାରୁ ଏହି ଦୋକାନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କି 10 ଦିନରେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ନଥିବା ଏହି ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସେହିପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଦୂରର କଥା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେପରି ଚଡକ ପଡି ଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହି ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସୁ ନଥିବା ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି । ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।



ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର 10 ଦିନ ବିତି ଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଡକା ଯାଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ଏପରି ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ଈଦଘା ମସଜିଦ କମିଟି ସଭାପତି ରମଯାନ ଖାନ ବି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । କଟକରେ ଭାଇଚରା ଏବେ ବି ଭାଇଚାରା ରହିଛି । ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରା ଯାଇ ପାରିବ ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

