ETV Bharat Reality Check; କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା 10 ଦିନ ପରେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା ସେଠି 10 ଦିନ ପରେ ବି କାରବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି । କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
Published : October 14, 2025 at 11:03 PM IST
କଟକ: ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଟକ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କଟକ ସହରର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡିଛି । ଅଧା କଟକରେ ଏଯାଏଁ ବ୍ୟବସାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ବିଶେଷ କରି ବକ୍ସିବଜାର ଠାରୁ ନୟାସଡକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛିଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଶାସନ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଡାକି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'-
ଭସାଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାର 10 ଦିନ ପରେ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ ? ସେନେଇ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର କପଡା ଦୋକାନ (କ୍ୟାଚଅପ୍ ଏନଏକ୍ସ ) ହୋଲସେଲର ଦୋକାନରେ । ଦୋକାନର ପରିବେଶ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ । ଦୋକାନ ଭିତରେ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ । ଗୋଟିଏ ବି ଗରାଖ ନାହାନ୍ତି । ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଥାକରେ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସତେ ଯେପରି ନୂଆ ଦୋକାନ ପରି । ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବାହାରକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି । କେତେବେଳ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆସିଯିବ କି ! ବାସ... ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଆସି ନଥିଲା । ଦୋକାନ ହେବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିବା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଶରତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । କିଛି ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ଅତି କମରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାର 10 ଦିନ ବିତି ଥିଲେ ବି 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇନଥିବା ଶରତ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ କେବେ ସାମ୍ନା କରି ନାହାନ୍ତି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ପର ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବଭଳି ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା, ତାହା ତ ହେବା ଦୂର ର କଥା ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ; ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମମତା, ଜବାବ ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସେହିପରି କ୍ୟାଚଅପ ଏନଏକ୍ସ ପରି ବିଛଣା ସେଣ୍ଟରର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ସେମିତି । ଏହି ଦୋକାନ ବି ବହୁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରଠାରୁ ଏହି ଦୋକାନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କି 10 ଦିନରେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ନଥିବା ଏହି ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସେହିପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଦୂରର କଥା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେପରି ଚଡକ ପଡି ଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହି ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସୁ ନଥିବା ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି । ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର 10 ଦିନ ବିତି ଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଡକା ଯାଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ଏପରି ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ଈଦଘା ମସଜିଦ କମିଟି ସଭାପତି ରମଯାନ ଖାନ ବି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । କଟକରେ ଭାଇଚରା ଏବେ ବି ଭାଇଚାରା ରହିଛି । ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରା ଯାଇ ପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ