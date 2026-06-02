ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉ ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେଉ: ମେଧା ପାଟକର
ମେଧା ପାଟକର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀରେ 'ETV Bharat'କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 2, 2026 at 3:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ "ଲୋକ ଅଧିକାର ସମାବେଶ"ରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ମାନବାଧିକାର ରକ୍ଷକ ମେଧା ପାଟକର । ପରିବେଶ, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ମତ ରଖୁଥିବା ମେଧା ପାଟକର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀରେ 'ETV Bharat'କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି ମେଧା ପାଟକର ।
ଉତ୍ତର: ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉ, ମାତ୍ର ଏହା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେଉ । ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଲାଭକୁ ନଜରରେ ରଖି ନହେଉ । ଶିଳ୍ପ କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉ । କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନାକରାତ୍ମକ ହେବନି ତ ? ନଦୀ କୂଳରେ ଶିଳ୍ପ ନଦୀର ଜଳରାଶିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ତ ? ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ପାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏନେଇ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପେସା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷକରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବକ୍ସାଇଟ, କୋଇଲା ନିଲାମ ହେଉଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ପେସା ଆଇନକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ । ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ନର୍ମଦା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଆଜି ବି ନର୍ମଦା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି । ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିକଳ୍ପ ବିକାଶ ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ।
ଉତ୍ତର: ଭାରତର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ସମତା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ । ଆଜି, କଂକ୍ରିଟ ସହର, ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ମଣିଷ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିକାଶ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ । ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡିଶା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଭୂସ୍ବର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡିଶା ବଞ୍ଚାଅ, ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ । ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ନଦୀ ଉପରେ ପଡିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ପଡିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାର ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାୟଗଡ଼ାରେ ମେଧା ପାଟକର ଅଟକ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ
Exclusive: ଜନଗଣନା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଏହି 33 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର