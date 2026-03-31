Exclusive: ଜନଗଣନା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଏହି 33 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା । ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ।
Published : March 31, 2026 at 7:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୫ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଏପ୍ରିଲ 1)ଠୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ 1ଠୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ Self-Enumeration ବା ସ୍ବ-ଗଣନା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ https://se.census.gov.in ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ ଜରିଆରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ମେ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗଣନା ହେବ । ତେବେ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 33 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜନଗଣନା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ?
ଉତ୍ତର: ଜନଗଣନା ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍ୱ-ଗଣନା ବା Self-Enumeration । ସ୍ୱ-ଗଣନାରେ ନିଜ ନଜର ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ https://se.census.gov.in ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ ଜରିଆରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ରେଫରାନ୍ସ ଆଇଡି ମିଳିବ । ସ୍ୱ-ଗଣନା ସରିବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରୁ ଜନଗଣନାକାରୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ । ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱ-ଗଣନାର ରେଫରାନ୍ସ ଆଇଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଜନଗଣନାକାରୀ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ-ଗଣନା ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ଯାହା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସାରି ଜନଗଣନାକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଯିବେ । ସ୍ୱ-ଗଣନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଅପ୍ସନାଲ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱ-ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜନଗଣନା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୮୭୫ ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ଓ ପ୍ରାୟ ୧୭୨୮୨ ଜଣ ସୁପରଭାଇଜାରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଫିଲଡ଼ରେ ରହିବେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ କମିଶନର ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ହେଉଛି । ଜଣେ ଗଣନାକାରୀ ୨୦୦ ଘରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଗତ ୨ ମାସ ହେଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ ?
ଉତ୍ତର: ନିଶ୍ଚୟ । ଜନଗଣନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି । କେଉଁଠି କେମିତି ଗଣନା ହେବ ସେ ବାବଦରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ରହିଥିଲେ, ସେଠାରେ କେମିତି ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି । ଗୃହ ଗଣନା ଓ ଗୃହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକାଡେମୀରେ ୬୭ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୫୨ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ୪୮ ପୌରପାଳିକା, ୫ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ୨ ଇନଡ଼ଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନର ଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଏ ଓ କେମିତି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ପ୍ରମୁଖ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲର ତହସିଲଦାର ଓ ବୈଧାନିକ ସହର ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାର୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗଣନାକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ରହିଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ସଠିକ୍ କାରଣ ନଦର୍ଶାଇ ତାଲିମ ଓ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ । ଆଇନରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ରହିଛି । ୯୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକାର ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି । ବହୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଖାତା ଦେଖା ସମୟ । ସେହିପରି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଉଭୟ କାମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ?
ଉତ୍ତର: ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଘର ଘର ବୁଲି ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟରୁ ଏହା କରିବେ । ସ୍କୁଲ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସେମାନେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଗଣନାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ତ ?
ଉତ୍ତର: ଦେଶର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା । ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ଯେହେତୁ ସକାଳ ଓ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଖରାର ବିଶେଷ ପ୍ରକୋପ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା । ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନାରେ ସ୍ୱ-ଗଣନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା । କୋଭିଡ ପାଇଁ ୨୦୨୧ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଗଣନା ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଠିକ ଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଆମେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ମାଗୁନାହୁଁ । ଜନସାଧାରଣ ଯାହା କହିବେ, ତାହାକୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ତେଣୁ ଦେଶର ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆମେ ସବୁ ଘରେ ପହଁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର ବାଦ ନପଡିଯାଉ । ଦେଶର ବିକାଶରେ ନିଜର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଶ୍ନ କେତୋଟି ଓ କଣ କଣ ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ଗଣନାକାରୀ ୩୩ ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ । ଘର ଓ ଘର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ । ଘରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, ସୁବିଧା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ।
|ଜନଗଣନା - ୨୦୨୭ ସମ୍ପର୍କିତ ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୧: ବିଲଡିଂ ନମ୍ବର
ଉତ୍ତର - ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨: ସେନସସ୍ ଗୃହ ନମ୍ବର
ଉତ୍ତର- ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୩: ସେନସସ ଗୃହ ଚଟାଣର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ?
ଉତ୍ତର - ମାଟି
କାଠ /ବାଉଁଶ
ପୋଡା ଇଟା
ପଥର
ସିମେଣ୍ଟ
ମୋଜାଇକ/ଚଟାଣ ଟାଇଲ୍
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୪: କାନ୍ଥର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ?
ଉତ୍ତର - ଘାସ /ଛଣ /ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ/ପଲିଥିନ
ମାଟି /କଞ୍ଚା ଇଟା
କାଠ
ପଥର ବିନା ମସଲା ଯୋଡ଼େଇ
ପଥର ମସଲା ଯୋଡ଼େଇ
ଜି.ଆଇ/ଧାତବ/ଆଜବେଷ୍ଟ ସିଟ୍
ପୋଡା ଇଟା
କଂକ୍ରିଟ୍
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୫: ଛାତର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ?
ଉତ୍ତର - ଘାସ/ଛଣ/ବାଉଁଶ/କାଠ/ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ/ପଲିଥିନ
ହାତ ତିଆରି ଟାଇଲ୍
ମେସିନ ତିଆରି ଟାଇଲ୍
ପୋଡା ଇଟା
ପଥର
ସ୍ଲେଟ
ଜି.ଆଇ/ଧାତବ/ଆଜବେଷ୍ଟ ସିଟ୍
କଂକ୍ରିଟ୍
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୬: ସେନସସ୍ ଗୃହର ବ୍ୟବହାର ?
ବାସଗୃହ
ବାସଗୃହ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
ଦୋକାନ/କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ସ୍କୁଲ/ କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି
ହୋଟେଲ /ଲଜ/ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଇତ୍ୟାଦି
ହସ୍ପିଟାଲ/ଡିସପେନସାରୀ ଇତ୍ୟାଦି
କାରଖାନା//କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା/ଶାଳଘର ଇତ୍ୟାଦି
ଆରାଧନା ସ୍ଥଳୀ
ଅନ୍ୟ ଅଣ-ବାସକାରୀ ବ୍ୟବହାର
ଖାଲି ଘର
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୭: ସେନସସ୍ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା ?
ଉତ୍ତମ
ବାସୋପଯୋଗୀ
ଜୀର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୮: ପରିବାରର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୯: ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ?
୧
୨
୩
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୧୦: ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ?
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୧: ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ?
ପୁରୁଷ
ମହିଳା
ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୨: ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ବା ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ?
ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି
ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୩: ସେନସସ୍ ଗୃହର ମାଲିକାନା ସ୍ଵତ୍ତ୍ବ ?
ନିଜ ଘର
ଭଡ଼ା ଘର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଘର ଅଛି
ଭଡା ଘର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର କିଛି ନାହିଁ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୪: ପରିବାର ଦ୍ବାରା ଅଧିକୃତ ବସବାସ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା ?
୦
୧
୨
୩
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୫: ପରିବାରରେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ?
୦
୧
୨
୩
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୬: ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ?
ବିଶୋଧିତ ଉତ୍ସରୁ କଳ ପାଣି (ଟ୍ୟାପ୍)
ଅଶୋଧିତ ଉତ୍ସରୁ କଳ ପାଣି (ଟ୍ୟାପ୍)
କୂପ
ହାତ ପମ୍ପ
ନଳ କୂପ/ବୋରିଙ୍ଗ
ଝରଣା
ନଦୀ/କେନାଲ
ଟାଙ୍କି/ପୋଖରୀ/ହ୍ରଦ
ପ୍ୟାକେଜଡ/ବୋତଲ ଭର୍ତ୍ତି ଜଳ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୭: ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁବିଧା ?
ପରିସର ଭିତରେ
ପରିସର ନିକଟରେ
ଦୂରରେ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୮: ଆଲୋକର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ?
ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି
କିରୋସିନି
ସୌରଶକ୍ତି
ଅନ୍ୟ ତୈଳ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଆଲୋକର ସୁବିଧା ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ – ୧୯: ପାଇଖାନାର ସୁବିଧା ?
ହଁ:-
କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର
ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଖାନା
ନାହିଁ:
ଖୋଲାସ୍ଥାନ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୦: ପାଇଖାନାର ପ୍ରକାର ?
ଫ୍ଲସ/ ଫ୍ଲସ ଢାଳିବା ପାଇଖାନା ସଂଯୋଗ:-
ସେପ୍ଟିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ
ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦୁଇ ଗାତ ପାଇଖାନା:
ସ୍ଲାବ୍ ଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ପିଟ୍
ସ୍ଲାବ୍ ନ ଥିବା ଖୋଲା ଗାତ
ଏକ ଗାତ ପାଇଖାନା:
ସ୍ଲାବ୍ ଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ପିଟ୍
ସ୍ଲାବ୍ ନ ଥିବା ଖୋଲା ଗାତ
ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଖାନା:
ମେହେନ୍ତର ଦ୍ବାରା ମଳ ସଫେଇ
ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମଳ ସଫେଇ
ଖୋଲା ନାଳରେ ମଳ ଛାଡିବା:-
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୧: ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ?
ବନ୍ଦ ନାଳ
ଖୋଲା ନାଳ
ନାଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୨: ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବାର ସୁବିଧା ?
ହଁ :
ଗାଧୁଆ ଘର
ଛାତ ନ ଥିବା ବେଷ୍ଟିତ ଜାଗା
ନା:
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୩: ରୋଷେଇ ଘର ସୁବିଧା ଏବଂ ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ?
ରୋଷେଇ ଘରେ ରାନ୍ଧିବା:
ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଅଛି
ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ
ଘର ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ନୁହେଁ:
ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଅଛି
ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ
ଖୋଲାରେ /ଘର ବାହାରେ ରୋଷେଇ:
ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଅଛି
ଏଲପିଜି/ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ
ରୋଷେଇ ହୁଏ ନାହିଁ:
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୪: ରୋଷେଇ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଧାନ ଜାଳେଣି ?
ଜାଳେଣି କାଠ
ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ଗୋବର ଘସି
କୋଇଲା / ଲିଗନାଇଟ / ଅଙ୍ଗାର
କିରୋସିନି
LPG/PNG
ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍
ସୌରଶକ୍ତି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୫: ରେଡ଼ିଓ / ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ଅଛି କି ?
ହଁ:-
ପାରମ୍ପରିକ ରେଡ଼ିଓ
ମୋବାଇଲ/ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣରେ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୬: ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ?
ହଁ
ଦୂରଦର୍ଶନ ନିଶୁଳ୍କ ଡିସ୍
ଅନ୍ୟ DTH/Dish
କେବୁଲ ସଂଯୋଗ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୭: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ?
ହଁ
ଲାପଟପ୍/କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ
ମୋବାଇଲ୍/ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୮: ଲାପଟପ୍/କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି କି ?
ହଁ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୨୯: ଟେଲିଫୋନ୍/ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍/ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି ?
ହଁ:-
କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ
କେବଳ ମୋବାଇଲ:
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ୍
ଉଭୟ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୩୦: ବାଇସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର /ମୋଟର ବାଇସାଇକେଲ /ମୋପେଡ୍ ଅଛି କି ?
ବାଇସାଇକେଲ
ସ୍କୁଟର/ମୋଟରବାଇସାଇକେଲ / ମୋପେଡ୍:-
ଉଭୟ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୩୧: କାର/ଜିପ/ଭ୍ୟାନ ଅଛି କି ?
ହଁ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ– ୩୨: ପରିବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କ’ଣ ?
ଚାଉଳ
ଗହମ
ଯଅ
ବାଜରା
ମକା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ – ୩୩ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ?
କେବଳ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ
ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଗଠନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର