ETV Bharat Impact: ବାବାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ, ମିଳିଲା ଭତ୍ତା-ରାସନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର ବାବାଜୀ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ଭତ୍ତା ଏବଂ ରାସନ ଚାଉଳ । ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।
Published : March 10, 2026 at 2:12 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବାବାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ, ପୁଣି ପାଇଲେ ଭତ୍ତା ଏବଂ ରାସନ ଚାଉଳ । ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କାଗଜପତ୍ରରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ତତ୍ପର ହେଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଫେରି ପାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଜୀ ନାୟକ ।
ବାବାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫେରିଲା ହସ :
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପର ଠାରୁ ବାବାଜୀ ନାୟକ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ଗରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡି ଏକୁଟିଆ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନାଁ କଟି ଯାଇଥିବା କହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ । ସେହିପରି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା ୫ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସେ ଗତ ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଲର ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଖି ଓ ଆଙ୍ଗୁଟି ସ୍କାନ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ନେଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଡିଲର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି । ଏହା ଶୁଣି ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେବା ସହ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ପାଇଲି: ବାବାଜୀ
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗରଦପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ୬ ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ପାଇ ତାଙ୍କ ମୁହିଁରେ ପୁଣି ହସ ଫେରି ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବାଜୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପାଇଁ ମିଳିଲା ରାସନ:
ଏନେଇ ବାବାଜୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମୋତେ ଆଗରୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ସେଠାରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଟି କିମ୍ବା ଆଖି ସ୍କାନ ନ ହେବାରୁ ସେ ମୋତେ ଯୋଗାଣ ଅଫିସକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଯୋଗାଣ ଅଫିସରୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଧାର ଅଫିସକୁ ପଠାଇଲେ । ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମୋତେ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ରାସନ ଚାଉଳ କିଛି ଦେଲେନାହିଁ । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ବାଜିବା ପରେ ମୋତେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୱାର୍ଡ଼ମେମ୍ବର ହାତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," କାଗଜପତ୍ରରେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଓ ଗରିବ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ।"
ଗରଦପୁର ବିଡ଼ିଓ ଆଲୋକ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ମୋତେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଖବର ଦେଖିଥିଲି । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ବାବାଜୀ ନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରକାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଏବଂ ରାସନ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଟି କିମ୍ବା ଆଖି ସ୍କାନ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା । ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଆଧାରକାର୍ଡକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ OCAC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ । ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । "
