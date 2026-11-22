'ଇଟିଭି ଭାରତ' ମହାପ୍ରଭାବ: ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ମୀନତିଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
Impact: ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମୀନତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 22, 2026 at 2:04 PM IST
ETV Bharat Impact, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସମାଜର ଶେଷ ପାହାଚରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ମହାପ୍ରଭାବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅସହାୟ ଯୁବତୀ ମୀନତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶାର ନବୀନ କିରଣ ଦେଖାଦେଇଛି । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ମୀନତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ମୀନତିଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା:
ଚଳିତ ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ 'ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ଅସହାୟ ମୀନତି' ଶୀର୍ଷକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିଚୟପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ 40 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ମିନତୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମିନତୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଅସହାୟ ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ:
ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ବିନା ଆଧାରରେ ଖମୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ୪ ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏହି ତ୍ୱରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ମିନତୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ପରେ ୨୦ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେଉରା ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ମରାମତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ମିନତୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ରହିବା ଘରର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଥଇଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ।
ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମିନତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିନତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କମିଶନଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା । ମାନବାଧିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶେଷରେ ମିନତୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ୨୦ ହଜାର ସହାୟତା:
ମିନତୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକରଣ ତଥା ଓସ୍ୱାନ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମିନତୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ହାତର କୌଣସି ଅଙ୍ଗୁଳି କାମ କରୁନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କେଶ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ପଠାଇ ଜଣାଇଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିନତୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଡେରାବିଶ ତହସିଲଦାର ସରୋଜକାନ୍ତ ନାୟକ ଖମୋଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅସହାୟ ମିନତୀଙ୍କୁ ନଗଦ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମିନତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ଥିବାରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନଗଦ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିନତୀଙ୍କ ତତ୍କାଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।
'ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍' ଦୀପକ:
ମିନତୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥିବା ଆଦ୍ୟାଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୀପକ, ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ମିନତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ । ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଦୂରାବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା । ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି । ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଆମ ଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିବାରୁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଉଛି ।"
ଅସହାୟଙ୍କ ସହାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍: ଅକ୍ଷୟ
ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆଧାର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନୁଆଲି ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନତୀ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଚାରି ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ୍ ଚାଉଳ ପାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ । ପୁର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା କରାଇଥିବା ଖମୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମିନତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ହେଲେ ଏଇ ଚାରିମାସ ହେବ ମିନତୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ରାସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନଥିଲା । ଆଧାର ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।"
"ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ମିନତୀଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିଛି । ଦୁଇହାତ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିବା ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇବା ସହ ଚାରିମାସର ଏକକାଳୀନ ଭତ୍ତା ଓ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍, "ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମିତିସଭ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ।
ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେଉରା କହିଛନ୍ତି, "ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଖମୋଳ ଗାଁର ମିନତୀ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ଥିବାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହାକୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ । ତା' ସହିତ,ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି । ଡିବିଟି (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
"ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି କାହା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ନଜରକୁ ଆଣିବେ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ "ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେଉରା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ଅସହାୟ ମିନତୀ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବାଦ୍
ପାଚି ଆସୁଥିବା ଧାନ ପାଣିରେ ଆଉ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଚାଷୀର ଲୁହ, କେବେ ମିଳିବ ଭାଗଚାଷୀକୁ ତାର ହକ୍ ଓ ସଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା