ETV Bharat Impact: ଜଳପଥରେ ଓଭରଲୋଡିଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ତାଗିଦ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଜବତ କରି ଚଳାଚଳକୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 19, 2026 at 5:31 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଳାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଚାନକ ନଦୀ ଘାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଜବତ କରି ଚଳାଚଳକୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘାଟ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଲିଖିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା ।
ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟତଃ ନଦୀନାଳ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଗୁଡିକର ଲୋକେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୋକ ପରିବହନ ଓ କିଛି ବୋଟ ବିନା ଇନସୁରାନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ 'କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୨୬୬୮ଟି ବୋଟର ନାହିଁ ଇନସୁରାନ୍ସ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ' ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
ଖବର ବାଜିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:
ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ବାହାକୁଦ ମୂଷାଡିହା ଘାଟରେ ହଠାତ ପହଞ୍ଚି ଡଙ୍ଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଓ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଦେଖି ଉକ୍ତ ଘାଟକୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି, "ବାହାକୁଦ ଘାଟକୁ ପରଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଦିଆ ଯାଉନଥିବାର ଦେଖିବା ସହ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ । ଘାଟ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯେମିତିକି ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଘାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ଲେଖି କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିବାରୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛୁ ।"
ସରକାରୀ ବୋଟ ଖତ ଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବାହାକୁଦ ଘାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦନି ଅଢେଇ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ବଜାର ସଉଦା ସମେତ ମେଡିକାଲ କାମରେ ପାରାଦ୍ବୀପକୁ ଜଳପଥରେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟରେ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ପାରାଦ୍ବୀପକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସହ ୨୫ କିଲୋମିଟର ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଘାଟରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଘରୋଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ଏଠାରେ ଖତ ଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଲର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅର୍ଜୁନ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘାଟକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଖତ ଖାଆଉଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ପାର ହୋଇ ପାରାଦ୍ବୀପକୁ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ବେସରକାରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରୀ ଓଭରଲୋଡିଂ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଘାଟ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ଓ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ମୂଷାଡିହା ବା ବାହାକୁଦ ଘାଟରୁ ଚଳାଚଳ କରୁ ।
