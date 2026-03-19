ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact: ଜବତ ହେବ ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ, କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Kendrapara Collector Order to SP for Seizure Of Firearms Without a Valid Arms License or with an Expired arms License
ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩୩ ଜଣ ପୂର୍ବ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତାଲିକା ସଂଲଗ୍ନ କରି ବନ୍ଧୁକ ଫେରାଇବା କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ତେବେ "ଇଟିଭି ଭାରତ"ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୨୭୬ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାବେଳେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୫ଟି ବନ୍ଧୁକର ଲାଇସେନ୍ସ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରୁ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ତଥାପି ଏହି ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜମା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନଇ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ "୧୭୫ ବନ୍ଧୁକ ଗଲା କୁଆଡେ" ଶୀର୍ଷକ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ଥାନା ଅଧିନରେ ରହିଛି ଶତାଧିକ ବୈଧ ନଥିବା ବନ୍ଧୁକ:

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଥିବା ୧୬ଟି ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ଥାନା ଅଧିନରେ ମୋଟ ୧୩୩ଟି ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ (Invalid Gun License) ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ବନ୍ଧୁକ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସର ଅବଧି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ।

କେଉଁ ଥାନା ଅଧିନରେ କେତୋଟି ଅବୈଧ (ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା) ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି:

  • ଆଳି:୦୭
  • ରାଜକନିକା: ୧୩
  • ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ: ୧୮
  • ରାଜନଗର: ୧୦
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ: ୨୫
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର: ୧୪
  • ନିକିରାଇ: ୦୬
  • ଡେରାବିଶ୍: ୦୨
  • ପାଟକୁରା: ୧୬
  • ମାର୍ଶାଘାଇ: ୧୫
  • ମହାକାଳପଡ଼ା: ୦୭

ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ପାଇଁ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

NOC ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ନବୀକରଣ ଓ ସମର୍ପଣ ନକରି ପାଖରେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଧତା ନଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଳାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ ମାଲଖାନାରେ ରଖିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ୭୪୪ ନମ୍ବର ଚିଠିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସପିଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ । ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏନେଇ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଓ ଆମେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ । ବନ୍ଧୁକ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏସପି ହିଁ ତଦାରଖ କରିବେ ।"



ଇଟିଭି ଭାରତର ମହାପ୍ରଭାବ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଘାଟ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଳମାଳ ବନ୍ଧୁକ, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସିଆଡେ ବନ୍ଧୁକ ଏମିତିକି ସ୍କୁକ ଓ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ଏନେଇ "ଇଟିଭି ଭାରତ" ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା । ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ୪୦୦ ବନ୍ଧୁକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଆବେଦନକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ NOC ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ଧୁକର ଅବଧି ଓ ଅବୈଧତା ପୋଲିସ ଆଇଆଇସିମାନେ ଜାଣିଥାଆନ୍ତି । ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକକୁ ପୋଲିସର ଜବତ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବନ୍ଧୁକ ନ ଫେରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ କେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଆଣୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Explainer: 7 ମାସ ହେଲା ଅବଧି ସରିଲାଣି, ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକର ନବୀକରଣ ହେଲାନି: ଚିିିିନ୍ତା ବଢାଉଛି ୧୭୫ ବନ୍ଧୁକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SEIZURE OF FIREARMS
EXPIRED GUN LICENCES KENDRAPARA
LICENSED FIREARMS DATA KENDRAPARA
KENDRAPARA EXPIRED GUN LICENCES
RTI GUN LICENCE REPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.