ETV Bharat Impact: ଜବତ ହେବ ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ, କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 19, 2026 at 11:11 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩୩ ଜଣ ପୂର୍ବ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତାଲିକା ସଂଲଗ୍ନ କରି ବନ୍ଧୁକ ଫେରାଇବା କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ତେବେ "ଇଟିଭି ଭାରତ"ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୨୭୬ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାବେଳେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୫ଟି ବନ୍ଧୁକର ଲାଇସେନ୍ସ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରୁ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ତଥାପି ଏହି ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜମା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନଇ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ "୧୭୫ ବନ୍ଧୁକ ଗଲା କୁଆଡେ" ଶୀର୍ଷକ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ଥାନା ଅଧିନରେ ରହିଛି ଶତାଧିକ ବୈଧ ନଥିବା ବନ୍ଧୁକ:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଥିବା ୧୬ଟି ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ଥାନା ଅଧିନରେ ମୋଟ ୧୩୩ଟି ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ (Invalid Gun License) ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ବନ୍ଧୁକ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସର ଅବଧି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ।
କେଉଁ ଥାନା ଅଧିନରେ କେତୋଟି ଅବୈଧ (ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା) ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି:
- ଆଳି:୦୭
- ରାଜକନିକା: ୧୩
- ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ: ୧୮
- ରାଜନଗର: ୧୦
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ: ୨୫
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର: ୧୪
- ନିକିରାଇ: ୦୬
- ଡେରାବିଶ୍: ୦୨
- ପାଟକୁରା: ୧୬
- ମାର୍ଶାଘାଇ: ୧୫
- ମହାକାଳପଡ଼ା: ୦୭
ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ପାଇଁ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
NOC ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ନବୀକରଣ ଓ ସମର୍ପଣ ନକରି ପାଖରେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଧତା ନଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଳାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ ମାଲଖାନାରେ ରଖିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ୭୪୪ ନମ୍ବର ଚିଠିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସପିଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ । ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏନେଇ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଓ ଆମେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ । ବନ୍ଧୁକ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏସପି ହିଁ ତଦାରଖ କରିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତର ମହାପ୍ରଭାବ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଘାଟ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଳମାଳ ବନ୍ଧୁକ, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସିଆଡେ ବନ୍ଧୁକ ଏମିତିକି ସ୍କୁକ ଓ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ଏନେଇ "ଇଟିଭି ଭାରତ" ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା । ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ୪୦୦ ବନ୍ଧୁକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଆବେଦନକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ NOC ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ଧୁକର ଅବଧି ଓ ଅବୈଧତା ପୋଲିସ ଆଇଆଇସିମାନେ ଜାଣିଥାଆନ୍ତି । ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକକୁ ପୋଲିସର ଜବତ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅବୈଧ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବନ୍ଧୁକ ନ ଫେରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ କେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଆଣୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ।"
