ETV Bharat Impact: ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଓମ୍ ସାଇ

ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓମ୍‌ । ଦୁଇ ଥର ନାକଚ କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ।

ETV Bharat Impact: ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଓମ୍
ETV Bharat Impact: ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଓମ୍ (ETV Bharat ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 4:03 PM IST

ETV Bharat Impact: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଇଟିଭି ଭାରତର ମହାପ୍ରଭାବ । ଖବର ବାଜିବା ପରେ ଚେଇଁଲା ପ୍ରଶାସନ । କୁନି ପୁଅ ଓମ ସାଇଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ଏଣିକି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ବାଧକ ହେବନି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ଓମ୍‌ । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ନାକଚ ହେଉଥିଲା ଓମଙ୍କ ଆବେଦନ । ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁବ୍ରତ ରାଉତ । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗି RI ଦେଲେନି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ! ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର’ ଶୀର୍ଷକରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଓମଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ।

Kendrapara ETV Bharat impact (ETV Bharat)


କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ତହସିଲ ନେମ୍ବରା ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଅଧିନ ପସ୍ତା ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ଓମ ସାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅଫ ସମୟରେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଓମଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନକୁ ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାକଚ କରି ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓମ।

ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ:

ଚଳିତମାସରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁନଃ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓମଙ୍କ ବାପା ସୁବ୍ରତ ରାଉତ । ତେବେ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ପରେ RIଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଓମଙ୍କ ପରିବାର ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ଅଧିନ ଗୟାସପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଲେଖି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ RI ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ନଦେଇ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆନଯିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓମ ।

ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର
ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ସମାନ ଠିକଣାରେ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ:

ତେବେ ଯେଉଁ ଠିକଣାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓମଙ୍କ ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମାନ ଠିକଣାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁବ୍ରତ ରାଉତ ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Income Certificate) ଓ ତାଙ୍କ ବଡଭଉଣୀ ସାଇପ୍ରଭା ସ୍ମିତାଦେବୀ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ । ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଓମଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓମ୍‌ । ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନକଲ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ବାପା ଓ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ଠିକଣାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିପାରିଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଓମ ।

ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର
ଓମଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ତେବେ ଓମଙ୍କ ବାପା ସୁବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ପୁଅର ପ୍ରଥମଥର ଜାତିଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାକଚ ହେବା ପରେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ RI ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଲଣି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ:

ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଓମର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରେ ବାଧା ଓ ଏନେଇ ସେ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।

ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପର ଦିନ ଓମଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ:

ତେବେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ସୁବ୍ରତ ଓ ସାଇଙ୍କ ବିନା ଆବେଦନରେ ନେମ୍ବରା ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ନୂତନ RI ଓ ARI ଦୁହେଁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପସ୍ତା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ମାତ୍ର କେଇଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓମଙ୍କ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆଣି ଘରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବାପା । ତେବେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଏହା ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଯାହାକି ପିଛିଲା ତାରିଖ ।

ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର
ଓମଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:

ଓମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ବାଧକ ହେବନି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ତେବେ ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନଦେବା ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୁବ୍ରତ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବରକୁ ‘ଇଟିଭି ଭାରତ’ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛନକା ପଶିଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିନା ଆବେଦନରେ ଦୁଇଜଣ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଅର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ‘ଇଟିଭି ଭାରତ’କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଲାଞ୍ଚୁଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

କଡା ନିନ୍ଦା କଲେ ଆଇନଜୀବୀ:

ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଓ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାଟି ଠିକ ସମୟରେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ତା ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେ ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା । ଯଦି RI ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ବା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅଥବା consumer କୋର୍ଟ କେସ୍‌ କରନ୍ତି । କିମ୍ବା ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିମୋସନ କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରନ୍ତେ ।’

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ:

ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଓମ୍‌ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି ? ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତହସିଲଦାର କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ତଦନ୍ତ କରି ବିନା ଆବେଦନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : November 2, 2025 at 4:03 PM IST

