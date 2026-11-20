Ground Report: ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ: ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ !
Cyclone shelter: ପ୍ରଶାସନର ଦାବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଫରକ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 20, 2026 at 4:56 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ । ଖାଇବାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ପିଇବାକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନାହିଁ । ବୟସ୍କଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ । ଏ ହେଉଛି ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟ । ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ନଅଟା । ଦେଢ ଶହ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ । ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଆଉ କିଛି କଥା। ପ୍ରଶାସନର ଦାବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଫରକ। ପେଣ୍ଠ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅସଲ ଚିତ୍ର:
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରାଜନଗର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟରରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭିତରର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତିନୋଟି ରୁମ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମରେ ଲାଇଟ ଓ ଫ୍ୟାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କା ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ଡାଇବେଟିସ ଓ କାଶ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ କି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଔଷଧ ମିଳୁନି, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ବି ନାହିଁ’’।
ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଭିନ୍ନ ଦାବି:
ସେହିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାଳ ଘର ଛାଡ଼ି ପରିବାର ସହ ଆସିଲୁ । ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିସ୍କୁଟ କି ପାଣି ଟୋପୋ ମିଳୁନି । ଅନେକ ଲୋକ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।’
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନଗର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସକାଳୁ ଫ୍ରି କିଚେନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଖାଇ ସାରିଲେଣି । ଏଠାରେ ତିନୋଟି ରୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟଟି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ରହିଛି । ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା ଓ ଓଆରଏସ ଭଳି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ମେଡିକାଲ ଟିମ ଦେଇଛି । ଆଶା ଦିଦି ପ୍ରସନ୍ନପୁରରେ ଅଛନ୍ତି’’।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 300 ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଯିବା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମାନବିକତା: ବୟସ୍କଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଅଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା