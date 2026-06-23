ନିଶା ମାୟାଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ! ବ୍ରାଉନସୁଗାରଠୁ ହେରୋଇନ ବ୍ୟାପୁଛି କାରବାର, ଗାଁଠୁ ସହର ଲମ୍ବୁଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଚେର ...
ଓଡ଼ିଶାରେ 51 ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। 30ଟି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 23, 2026 at 2:26 PM IST
Odisha Drug Menace , ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଶାର ମାୟାଜାଲରେ ଯୁବପିଢି ! ଜୀବନର ଏକାକୀ ପଣକୁ ଦୂର କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖକୁ ପାସୋରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢି ନିଶାର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି । ଏହି ମାୟାଜାଲରେ ଥରେ ପଶିବା ପରେ ବାହାରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । କିଶୋର ବୟସରେ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାଡି ଚାଲିଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିସଙ୍ଗତା ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦିଏ । ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅବସାଦରୁ ମୁକୁଳିବାର ଇଚ୍ଛା ନିଶା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ । ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପଡି ଅନେକ ଘର ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ । ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ .... ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା କାରବାରର ଚେର ଲମ୍ବି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ, ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ନିଶା ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ତଥ୍ୟ ? କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ETV Bharat's campaign against drugsରେ 'ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା କାରବାର'କୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ବ୍ରାଉନସୁଗରଠୁ ହେରୋଇନ ଚେର :
ଖବର କାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଟିଭି ଖୋଲନ୍ତୁ ... ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ, ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ଏପରି ଅନେକ ଖବର ଆସେ । ଲକ୍ଷାଧିକ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ହେରୋଇନ୍, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜାଲ ଏବେ ସହରରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ।
ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶା ?
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ନିଶା ଜାଲରେ ଫସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବପିଢ଼ି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ... ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ଘଟଣା ବଢ଼ିଛି । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ମାସ ଶହ ଶହ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ କରିଡର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ।
ନିଶା ଜାଲରେ ନାବାଳକଠୁ ଯୁବପିଢି !
ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ନିଶା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳକ । ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ସଚେତନତା ଅଭାବ...ନିଶା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଥାପୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କଲେଜ ପଢୁଆ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାବାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକେ ନିଶା ଜାଲରେ ଫସୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..କିପରି ଜଣେ ଯୁବକ, ମଜାମସ୍ତିରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ ଏବେ କିପରି ଅନୁତାପ ଗ୍ଲାନିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 29 ବର୍ଷ ତନ୍ମୟ ସାହୁ (ଛଦ୍ମ ନାମ) କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଶା ସେବନ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସେବନ କରୁ କରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ପରିଵାର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଶା ସେବନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟାଉଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ନିଶା ନିବାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାମ ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପାନ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା । 'ପାଉଡର' ଭାବରେ ପରିଚିତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଲଏସଡି (lysergic acid diethylamide) ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ନାତକଙ୍କଠାରୁ ଏଲଏସଡିର ଛଅଟି ବ୍ଲଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ ଫଳରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଖୁଲମଖୁଲା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି !
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହରଠାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ନିଶା ସେବନ ବଢିଛି । ନିଶା ମାଫିଆ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲଠାରୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୁକା ବାର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସବୁଠାରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।’
କାହିଁକି ନିଶା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି ?
ନିଶା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଏନେଇ ଓୟୁଟିଆର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଶା ଏକ ଭାଇରସ ସଦୃଶ୍ଯ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାହା ନମିଳୁଛି ତେବେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେବା, ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏକୁଟିଆ ରହିବା । " ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପିଲା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ।
ମାଗଣା ନିଶା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ବଢାଉଛନ୍ତି: ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ
ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।’
କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ?
ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଚେସ୍, କ୍ୟାରମ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ
ପିଲାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ(UPI) ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବାବଦକୁ କେତେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ନିଶା ?
ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ ଉମା ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବେକାରୀ, ପାରିବାରିକ ଚାପ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବ ଓ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟାଣୁଛି । ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ କିଛି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଶା ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼ାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଅନେକ ନିଶା ରହିଛି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଏହା କେତେ ଖରାପ କେତେ ଭଲ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ନିଶା କଣ ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ମୋବାଇଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି । ନିଶା ଦାମକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ଅନେକ ପିଲା ଏକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେମିତିକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କୁ-ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି । "
ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଅଖିଳ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମ ପାଖରେ ୪୦-୫୦ ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ନିଶା କାଟିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଶା ସେବନ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି । ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିଶା ଯାହା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ତାହା କମ ପଇସାରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଛି ।’
" କେବଳ ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ମଦ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଛଡ଼ା ଅନେକ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ନିଶା ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଭଳି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ଏକୁଟିଆ ନିଶା ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଇଂଜିନିୟରିଂ ଫର୍ମା, କଲେଜରେ ପଡୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଶା ସେବନ କରି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଭାବକ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ଏବଂ ସହରଠାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଦି ମିଳିଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ କିଣି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ।’
ରୋକିବାକୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ଅଭିଭାବକ:
ନିଶାଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ୟୁଥ ପଲିସି ଆସିବା କଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଦ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେନାହିଁ । କେବଳ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଦ୍ୱାରା ନିଶା କାରବାର ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପରିବାର, ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ ଓ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ନିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ।
କଣ କହୁଛି ତଥ୍ୟ ?
NCB ଓ ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶତାଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି ଓ ହଜାର ହଜାର କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଛି। ତଥାପି ଚୋରାଚାଲାଣ ଚକ୍ର ରୋକିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ କାହୁଛି, ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଛି । ଏଥିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ର, ବେକାର ଯୁବକ ଓ କେତେକ ସ୍କୁଲ୍ ପଢୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି. ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ସେବନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ?
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ନିଶା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଯୋଜନା (NAPDDR) ଅଧୀନରେ 51ଟି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 30ଟି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘରୋଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଏନସିବି ପକ୍ଷରୁ ‘ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୯୩୩ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓ MANAS ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
କଣ କହୁଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ?
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ତମାଖୁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଇନି ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି ତମାଖୁ ସହିତ ଗୁଡାଖୁ । ଓଡିଶାରେ ଖଇନି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୪.୯ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପାଟିରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ UGCର ପ୍ରୟାସ:
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ‘ନିଶା ମୁକ୍ତ’ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (Tobacco Free Educational Institutions, TOFEI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଯେଉଁଥିରେ ତମାଖୁ ସେବନର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ବନ୍ଦ ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ତଥା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ୟୁଜିସି । ଏହା ସହିତ କୋଟପା ନିୟମ ସେକ୍ସନ ୬ (A) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶହେ ମିଟର ଦୂର ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ରହିଛି ।
କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?
18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଷର ପିଲା ସିଗାରେଟ୍ ଓ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 100 ମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ମନା
ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ରୋକ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖଠାରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ୨୦୨୯ ଅର୍ଥାତ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ: ୨ ବର୍ଷରେ ୨୭ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜବତ
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୨୭ କେଜିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇଗୁଣା ଧଳାଜହର ଜବତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ୯.୨ କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ପରିମାଣ ବଢି ୧୮ କେଜି ବ୍ରାଉନସୁଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୨୦୨୪ରେ ୨୬୭ ମାମଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୩୫୨ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଚଳିତବର୍ଷ ୨୦୨୬ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ୯୩ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୨ କେଜି ୬୯୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ୩ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ:
ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ଓ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୧ରେ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 2022-23ରେ 32କେଜି 826 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ସହ 382 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2023-24ରେ 34 କେଜି 426 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 448 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । 2024-25ରେ 28 କେଜି 575 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ସହ 361 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅବକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ NDPS Act ୧୯୮୫ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
୩ ବର୍ଷରେ ୧୨ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ୧୨ କେଜି ୮୭୯ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୩ କେଜି ୭୭୫ ଗ୍ରାମ, ୨୦୨୪ ରେ ୪ କେଜି ୧୩୮ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ୪ କେଜି ୯୬୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ୩ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ୪ କେଜି ୩୭୯ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ୧ କେଜି ୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏଇ ୩ ବର୍ଷରେ କେବଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଇଙ୍ଗ୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ୭ କେଜି ୪୯୨ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି।
ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ: ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି
ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନସୁଗର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୋଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏହା ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ବଡ଼ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ: ଆଇନଜୀବୀ
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ମୂଳକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର କରୁଥିବା ବଡ ଡିଲର ବା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରୁଛି। ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ରାଉନସୁଗରକୁ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଯେତିକି ତତ୍ପର ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର କମିବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରାଉନସୁଗରର ଚାଲାଣର ଚେର ଖୋଜି ବାହାର କରିଲେ କାରବାର କମିପାରିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର