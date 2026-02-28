ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ E-20 ଇନ୍ଧନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?
ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇ-ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
Published : February 28, 2026 at 3:59 PM IST
Ethanol Blended Petrol, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି । ଏହାସହ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହି ଯାନବାହାନରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ବଢିଛି । ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି । ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ AQI ବିପଦଜ୍ଜନକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ।
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ E-20 ବା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇ-ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଏହି ଇ-ପେଟ୍ରୋଲ ବା E-20 ପେଟ୍ରୋଲ, କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ? ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ...
ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନିର୍ଭରତା:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଇନ୍ଧନର ବିକ୍ରୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ 95 RON (ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଟେନ ନମ୍ବର) ବିଶିଷ୍ଟ E-20 ମାନର ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ । ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ । ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ଉପରେ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ନିର୍ଭରତାକୁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବ ।
ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବା E-20 ଇନ୍ଧନ କଣ?
ଇଥାନଲ ବା ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ଅଟେ । ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଖୁ ଓ ମକା ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଥିବା ଶର୍କରା ଓ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ କିଣ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ରଙ୍ଗହୀନ, ଜ୍ବଳନଶୀଳ ଓ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହା କମ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାର 20 ପ୍ରତିଶତ ଓ 80 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲର ମିଶ୍ରଣରେ E-20 ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ସହିତ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ।
|ଏହି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । E-20 ପେଟ୍ରୋଲରୁ E10 ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ ୩୦% କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
|ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ, ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ୮୧ % ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ । ଫଳରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ ସଠିକ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ।
|E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ୨୦୨୫ ରେ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି।
|E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ବାର୍ଷିକ ୪୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
|ଇଥାନଲ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଟାନ୍ ରେଟିଂ (108.5) ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶଦ୍ଦକୁ କମ୍ କରେ ।
|ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଖୁ ଓ ମକା ଭଳି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
|ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ।
ପାଣି ଠାରୁ ସତର୍କତା:
ଇଥାନଲ ଓ ପାଣି ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ଏହା ଚାଲିବ ନାହିଁ । E-20 ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓ 2ଟିଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା...
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ:
- ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼
- ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼
- ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼
ଘରୋଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ
- ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ (ଜିଓ ବିପି)
- ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ
ସରକାର ଇଥାନଲକୁ ପ୍ରାୟ ଲିଟର ପିଛା ୭୧ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲର ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୫୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଇଥାନଲ ଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କେତେକ ଆକଳନ କରଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଓଡିଶା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି । ହେଲୋ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାରର କିଛି ତଥ୍ୟ:
- ରାଜ୍ୟରେ ୩୧୦୦ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି ।
- ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ୩୬୫୦ କିଲୋ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ।
- ସେହିପରି ଦୈନିକ ୮୫୦୦ କିଲୋ ଲିଟର ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।
- ବିପିସିଏଲ, ଆଇଓସିଏଲ ,ଏଚପିସିଏଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀଙ୍କର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ।
"ଇଥାନଲ ଇନ୍ଧନ ବା E-20 ଇନ୍ଧନ କଣ ଓ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି । ଆମେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ । ଏହା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ କମ୍ ଦାମ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦୃତ ହେବ ।" ~ ଗ୍ରାହକ
କମିପାରେ ମାଇଲେଜ:
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (ବିଆଇଏସ୍) ମାନ ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରିବେ । 2023ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ । ମାତ୍ର ଏହା ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଯାନ ଗୁଡିକରେ ମାଇଲେଜ ୩ରୁ ୭% ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଥାନଲର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଦେଓଗାଁରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍କୁ ବିରୋଧ, ଜନଜାଗରଣ ପଦଯାତ୍ରା କରି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଦାବି
