ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ E-20 ଇନ୍ଧନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?

ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇ-ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ E-20 ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଜାଣନ୍ତୁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Ethanol Blended Petrol, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି । ଏହାସହ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହି ଯାନବାହାନରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ବଢିଛି । ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି । ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ AQI ବିପଦଜ୍ଜନକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ E-20 ବା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇ-ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଏହି ଇ-ପେଟ୍ରୋଲ ବା E-20 ପେଟ୍ରୋଲ, କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ? ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ...

ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନିର୍ଭରତା:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଇନ୍ଧନର ବିକ୍ରୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ 95 RON (ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଟେନ ନମ୍ବର) ବିଶିଷ୍ଟ E-20 ମାନର ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ । ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ । ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ଉପରେ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ନିର୍ଭରତାକୁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବ ।


ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବା E-20 ଇନ୍ଧନ କଣ?
ଇଥାନଲ ବା ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ଅଟେ । ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଖୁ ଓ ମକା ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଥିବା ଶର୍କରା ଓ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ କିଣ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ରଙ୍ଗହୀନ, ଜ୍ବଳନଶୀଳ ଓ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହା କମ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାର 20 ପ୍ରତିଶତ ଓ 80 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲର ମିଶ୍ରଣରେ E-20 ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ସହିତ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ।

E-20 ପେଟ୍ରୋଲରୁ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିବ?
ଏହି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । E-20 ପେଟ୍ରୋଲରୁ E10 ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ ୩୦% କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ, ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ୮୧ % ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ । ଫଳରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ ସଠିକ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ।
E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ୨୦୨୫ ରେ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି।
E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ବାର୍ଷିକ ୪୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଥାନଲ୍‌ର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଟାନ୍ ରେଟିଂ (108.5) ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶଦ୍ଦକୁ କମ୍ କରେ ।
ଇଥାନଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଖୁ ଓ ମକା ଭଳି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ।



ପାଣି ଠାରୁ ସତର୍କତା:
ଇଥାନଲ ଓ ପାଣି ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ଏହା ଚାଲିବ ନାହିଁ । E-20 ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓ 2ଟିଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା...

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ:

  1. ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼
  2. ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼
  3. ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼


ଘରୋଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ

  1. ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ (ଜିଓ ବିପି)
  2. ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ

ସରକାର ଇଥାନଲକୁ ପ୍ରାୟ ଲିଟର ପିଛା ୭୧ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲର ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୫୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଇଥାନଲ ଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କେତେକ ଆକଳନ କରଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଓଡିଶା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି । ହେଲୋ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାରର କିଛି ତଥ୍ୟ:

  • ରାଜ୍ୟରେ ୩୧୦୦ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି ।
  • ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ୩୬୫୦ କିଲୋ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ।
  • ସେହିପରି ଦୈନିକ ୮୫୦୦ କିଲୋ ଲିଟର ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।
  • ବିପିସିଏଲ, ଆଇଓସିଏଲ ,ଏଚପିସିଏଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀଙ୍କର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ।

"ଇଥାନଲ ଇନ୍ଧନ ବା E-20 ଇନ୍ଧନ କଣ ଓ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି । ଆମେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ । ଏହା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ କମ୍ ଦାମ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦୃତ ହେବ ।" ~ ଗ୍ରାହକ



କମିପାରେ ମାଇଲେଜ:
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (ବିଆଇଏସ୍) ମାନ ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରିବେ । 2023ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ । ମାତ୍ର ଏହା ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଯାନ ଗୁଡିକରେ ମାଇଲେଜ ୩ରୁ ୭% ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଥାନଲର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

