ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଘରେ EOW ଚଢ଼ାଉ
EOW Raids: ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡିତ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ବାସଭବନରେ EOW ଚଢ଼ାଉ
Published : November 6, 2026 at 12:23 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (Economic Offences Wing) ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା EOWର ଏକ ୨୧ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରାଓଙ୍କ ରାଣିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଏହି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଆଶିଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଟିମ୍ରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋର୍ଦାର କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ EOW ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଘରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓ:
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ସହାୟକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ:
ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସଂଘର ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ୱାଇ. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହି ଠକେଇ ମାମଲାକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର, ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି
ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ୬ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା