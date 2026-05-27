ଫେକ୍ ସୁନା ଋଣ କରି SBIରୁ ୫.୨୧ କୋଟି ହଡ଼ପ ମାମଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW
ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୧ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 27, 2026 at 4:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର SBI ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଋଣ କରି ୫.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମହଲା ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ।
ଚନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର SBI ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏସବିଆଇ ଶାଖାର ସିନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କମ୍ କ୍ୟାସ ଇନଚାର୍ଜ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଚନ୍ଦନ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କଟକ ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଓ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୧ରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର SBI ଶାଖାରେ ସିନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କମ୍ କ୍ୟାସ ଇନ-ଚାର୍ଜ ଭାବେ ଚାକିରି କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗତସିଂହପୁର SBI ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପୀୟୂଷ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୩/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା । ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବିନା ଓ ଅସଲି ସୁନା ବଦଳରେ ୫ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ୧୦୫ଟି ସୁନା ଋଣ ନେଇଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । EOW ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଫେକ୍ ସୁନା ଋଣ କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଋଣର ସୁଧ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୫ କୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୯୪୯ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର