ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବା ଆଳରେ ୧୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଠକେଇ; ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ସ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ
'UTOPIA' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଘର ଦେବା ନାଁରେ ୨୦୧୬ରୁ ୧୩୦ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୧୫କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 5, 2026 at 7:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବାକୁ କହି ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଷ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏମ/ଏସ୍ ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ । ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ କଟକ OPID କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀର MD ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ EOW ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଅଁଳାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ 'UTOPIA' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଘର ଦେବାକୁ କହି ୨୦୧୬ରୁ ୧୩୦ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୧୫କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଓ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଘର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସମୟ ଗଡାଇ ଚାଲିଥିଲା । ଏପରିକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଇଥିଲା ।
ରସୁଲଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବଦେଶ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକ୍ କରି ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ବଦେଶ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୨୦୨୩ ମେ ୧ରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୭/୨୦୨୩) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି EOW ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନକଲି ସୁନାରେ ୨.୧୨ କୋଟିର ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଠକେଇ: EOW ପଞ୍ଝାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର