ETV Bharat / state

ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବା ଆଳରେ ୧୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଠକେଇ; ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ସ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ

'UTOPIA' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଘର ଦେବା ନାଁରେ ୨୦୧୬ରୁ ୧୩୦ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୧୫କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

ECONOMIC OFFENCE WING
ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ସ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 7:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବାକୁ କହି ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଷ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏମ/ଏସ୍ ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ । ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ କଟକ OPID କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀର MD ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ EOW ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ECONOMIC OFFENCE WING
ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ୍ସ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)


ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଅଁଳାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ 'UTOPIA' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଘର ଦେବାକୁ କହି ୨୦୧୬ରୁ ୧୩୦ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ୧୫କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଓ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଘର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସମୟ ଗଡାଇ ଚାଲିଥିଲା । ଏପରିକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଇଥିଲା ।



ରସୁଲଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବଦେଶ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକ୍ କରି ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ବଦେଶ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୨୦୨୩ ମେ ୧ରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୭/୨୦୨୩) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି EOW ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନକଲି ସୁନାରେ ୨.୧୨ କୋଟିର ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଠକେଇ: EOW ପଞ୍ଝାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

15 CRORE HOUSING SCAM
EOW BHUBANESWAR
MISHRA CREATIONS
PRAMOD KUMAR SAHOO
ECONOMIC OFFENCE WING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.