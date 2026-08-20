ETV Bharat / state

ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ଦେବା ଆଳରେ ୨ଶହ କୋଟି ଠକେଇ; ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା EOW

ଏହି ମାମଲାରେ ଏଯାଏ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ EOW ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

EOW arrests another accused in Rs 200 crore fraud on pretext of giving multiple benefits
ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ଦେବା ଆଳରେ ୨ଶହ କୋଟି ଠକେଇ; ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା EOW (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

EOW arrests another accused, ଭୁବନେଶ୍ୱର: Yes World ନାମରେ ୱେବ୍‌ ପ୍ଲାଟ୍‌ଫର୍ମ କରି ୨ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ କରି କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି । କଟକ ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସନ୍ଦୀପ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଶଙ୍କର ସରକାରକୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୁରୀର ଦଇତାପତି ସାହିର ସ୍ବାଗତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୫/୨୦୨୩) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)


ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ Yes Worldର ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକିନେଇଥିଲେ । Yes World ନାମକ ୱେବ୍‌ ପ୍ଲାଟ୍‌ଫର୍ମରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ୨ଗୁଣା ହେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ଵାସ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ । ଯିଏ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ୁଥୁଲା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ବୁଲାଇ ନେବା ସହ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଥୁଲେ । କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ/ ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଵିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଜିଲାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବୈଠକ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ।

EOW arrests another accused in Rs 200 crore fraud on pretext of giving multiple benefits
ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ଦେବା ଆଳରେ ୨ଶହ କୋଟି ଠକେଇ; ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା EOW (ETV BHARAT ODISHA)



ସ୍କାମ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ୟେଶ୍ ୱାର୍ଲ୍ସ ୱେବ୍‌ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ୨ଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୯.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିବା EOW ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଏଯାଏ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ EOW ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫେକ୍ ସୁନା ଋଣ କରି SBIରୁ ୫.୨୧ କୋଟି ହଡ଼ପ ମାମଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- DMF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୯.୫୬ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

EOW
EOW ARRESTED ANOTHER ACCUSED
EOW ARRESTED FRAUD
ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଠକ
EOW ARRESTED FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.