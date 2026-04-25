ଫେକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୁଟିନେଲେ 2.06 କୋଟି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଠକେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ

ସାଇବର ଠକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ସାଇବର ଠକ ବିନୟ କୁମାର ଶର୍ମା
ସାଇବର ଠକ ବିନୟ କୁମାର ଶର୍ମା (ETV Bharat Odisha)
Published : April 25, 2026 at 7:22 AM IST

Updated : April 25, 2026 at 8:41 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ । ୨.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଜନକପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିନୟ କୁମାର ଶର୍ମା (୫୬)। ତା ଠାରୁ ମୋବାଇଲ, ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଗିରଫ ପରେ ଦ୍ଵାରିକା କୋର୍ଟ ନଂ ୫ର JMFC-2 କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିନୟକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱର SDJM କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୟକୁ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ

ମାମଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଠକଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରୁ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୨ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଠକେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ

ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୪ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ସେ ତାଙ୍କ ୩ଟି ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହେଲେ ରିସ୍କ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଠକେଇରେ ପଡିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଠକେଇର ଶିକାର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରେ ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୧୧/୨୦୨୫) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବିନୟର ହାତ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : April 25, 2026 at 8:41 AM IST

