ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଋଣ କରି SBIରୁ ୫.୨୧ କୋଟି ହଡ଼ପ, ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW
ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏହି ମାମଲାରେ SBIର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Published : April 23, 2026 at 7:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଋଣ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ୫.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏହି ମାମଲାରେ SBIର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ, ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର SBI ଶାଖାରେ ସିନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କମ୍ କ୍ୟାସ ଇନ-ଚାର୍ଜ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) କଟକ ଓପିଆଡି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଏତଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଜଗତସିଂହପୁର SBI ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପୀୟୂଷ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୩/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବିନା ଓ ଅସଲି ସୁନା ବଦଳରେ ୫ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। EOW ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଦାୟିତ୍ୱର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ୨୦୨୨ ଜୁନ ୧ରୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର SBI ଶାଖାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବଣିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ମାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସୁନା ଋଣ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ EOW ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ବାଲେଶ୍ଵର SBI ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋରମା ରାଉତ ୨୦୨୫ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁନା ଋଣର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମନୋରମା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁନା ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋଟ୍ ୧୦୫ଟି ସୁନା ଋଣ କରି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ୩୧ ଟି ଋଣ ପାଇଁ ନକଲି ସୁନା ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୭୪ଟି ଋଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ଲୋନ୍ ଦସ୍ତାବିଜରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା। ଏପରିକି ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟରେ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏସବୁ ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିବା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୪ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ; APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଠକୁଥିଲେ, ଜାମତାରାରୁ ହେଉଥିଲା ଅପରେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗାଡି ମାଲିକ, ଚାଲାଣ ଭରିବା ଆଳରେ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଠକେଇ ଜାଲ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର