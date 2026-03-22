ସମାଜକୁ ପଲିଥିନ୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ; ପରିବେଶବିତ୍ ସୁଧୀରଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ମୁକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଦିନକୁ 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲଗାତର ଭାବେ ଏଭଳି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସୁଧୀର ।
Published : March 22, 2026 at 9:54 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ପରି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର । ଯାହାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି । ଏପରିକି ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ । ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗ୍ରୀନମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସୁଧୀର ରାଉତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ମୁକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳ ଓ ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୋଦ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଲିଥିନ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସୁଧୀର ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଉଭୟ ସକାଳ ଓ ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ରହି ସମାଜରେ କିପରି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପଲିଥିନ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି ରୋକିପାରିବା, ତାହାକୁ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସୁଧୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ ପ୍ଳେଟ, କପ୍, ଗ୍ଳାସ୍, ଚାମଚ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ । ଏପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ରହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗ୍ରୀନମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସୁଧୀର ରାଉତ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସୁଧୀର । ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଏଭଳି ଲଗାତର ଭାବରେ ସଚେତନତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ରେଶମ ସହରରେ ଗ୍ରିନମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ପରିବେଶବିତ୍ ସୁଧୀର ରାଉତ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏକାକୀ ପଦଯାତ୍ରା । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପରିବେଶ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ବାନ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସୁଧୀର ତାଙ୍କର ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ଅପ୍ରିଲ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ସେ ଏକାକୀ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ "ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ, ଷ୍ଟ୍ର, କପ୍, ପ୍ଲେଟ, ଚାମଚ, ଗ୍ଲାସ, ବୋତଲ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫/୬ କିମି ଚାଲି ଚାଲି ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡକୁ ସବୁଜିମା କରି ଗ୍ରିନମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚିୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ।
ପରିବେଶବିତ୍ ସୁଧୀର ରାଉତଙ୍କ କହିବା କଥା,"ପଲିଥିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ସମାଗ୍ରୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବ । ଏଭଳି ଭାବେ ଏହା ବଢି ଚାଲିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋମା ଉପରେ ବସିଥିବା କହିବା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନହେବା ତାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବା, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛେ । କାରଣ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢୀ କେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ । ଆମେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଆମ ପାଇଁ ପଲିଥିନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏପରି କଲେ ଏସମସ୍ତ ପଲିଥିନ ଯିବ କୁଆଡେ । ପଲିଥିନ ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାଟିରେ ଯାଇ ମାଟିର ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ,"ଏହା କ୍ୟାନସରର କାରଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲାଣି ଯାହାକି ମାରିଆନାଟ୍ରେନ୍ସ ଭଳି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପଲିଥିନ ଦେଖାଦେଲାଣି । ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବିଷ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ହେବ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନହେଲେ ତାହା ଭୟାଭୟ ହେବ । ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଯିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଯିଏ ଧରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
"ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗ ଧରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗ ଧରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସଚେତନତା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଟାହିଟାପରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ସଚେତନତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ," ବୋଲି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କହିବା କଥା,"ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତେରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅନେକ ପୋଖରୀରେ ନିଜେ ପଶି ପଲିଥିନ ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଫେଇ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ପିଢୀ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସୁଧୀରଙ୍କ ଏହି ମହାନ ପଦଯାତ୍ରା ଏପ୍ରିଲ ୬ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ସୁଧୀର । ଯାହା ଫଳରେ ସହରର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କୋରନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧିରେ ଧିରେ କଟକଣା କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲଗାମଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ପ୍ଲେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର । ଏଣୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର