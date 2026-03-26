ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍‌

ଚଳିତବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍‌ କହିଛନ୍ତି । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Environmentalist raised concern over olive ridleys late aribada in Gahirmatha kendrapada
ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବନବିଭାଗ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 1:57 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚଳିତବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍‌ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆରିବାଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଚଳିତବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍‌ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆରିବାଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣତଃ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି । ରାଜ୍ୟର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣ, ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଓ ଗହୀରମଥାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବନବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ:
ଚଳିତବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ଗହୀରମଥାରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି । ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ଧାମରା ମୁହାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ଯଥା ଅଗରନାସୀ, ଶିଆଳି, ବରୁଣେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା,ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଫୋରାଟିକ ନେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହେଲେ ଗହୀରମଥା ଅଧିନସ୍ଥ ନାସୀ-1, ନାସୀ-2 ଓ ବାବୁବାଲିରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି । ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ଗହୀରମଥାର ମସୃଣ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ବିରଜା ପତି

ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରୁଛି (ETV Bharat Odisha)

ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଶାବକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ପରିବେଶବିତ୍ ବିରଜା ପତି କହିଛନ୍ତି, "ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଆରିବାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରିବାଡ଼ା ଶେଷ ହେବା କଥା । ମାତ୍ର ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ବନବିଭାଗ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । କାରଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁକୁର, ବିଲୁଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ଖାଇ ଦେବାର ଭୟ ରହିଛି ।"

ବେଳାଭୂମିରେ କଇଁଛ ଶାବକମାନେ (ETV Bharat Odisha)

ଅଣ୍ଡାଦାନ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ନାହିଁ:
ଆରିବାଡ଼ା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉପରେ ଗବେଷକ ସାଧ୍ବୀ ସିନ୍ଦୁରା କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା କୂଳରେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗହୀରମଥାକୁ ଆସି ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ନିର୍ଭର କରେ ।"

କଇଁଛ ଶାବକମାନେ (ETV Bharat Odisha)

ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସମୟ ବିତିନାହିଁ:
ବନବିଭାଗ ରାଜକନିକା ରେଞ୍ଜ ଏସିଏଫ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର,ଭଟ୍ଟା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏଯାବତ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସମୟ ବିତିନାହିଁ । ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ । କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷିତ ନମଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଳକୁ ଆସି ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ।"

ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବନବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

