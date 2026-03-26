ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍
ଚଳିତବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 1:57 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚଳିତବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆରିବାଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଚଳିତବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆରିବାଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣତଃ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି । ରାଜ୍ୟର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣ, ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଓ ଗହୀରମଥାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ।
ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ:
ଚଳିତବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ଗହୀରମଥାରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି । ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ଧାମରା ମୁହାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ଯଥା ଅଗରନାସୀ, ଶିଆଳି, ବରୁଣେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା,ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଫୋରାଟିକ ନେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହେଲେ ଗହୀରମଥା ଅଧିନସ୍ଥ ନାସୀ-1, ନାସୀ-2 ଓ ବାବୁବାଲିରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି । ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ଗହୀରମଥାର ମସୃଣ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ବିରଜା ପତି ।
ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଶାବକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ପରିବେଶବିତ୍ ବିରଜା ପତି କହିଛନ୍ତି, "ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଆରିବାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରିବାଡ଼ା ଶେଷ ହେବା କଥା । ମାତ୍ର ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ବନବିଭାଗ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । କାରଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁକୁର, ବିଲୁଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ଖାଇ ଦେବାର ଭୟ ରହିଛି ।"
ଅଣ୍ଡାଦାନ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ନାହିଁ:
ଆରିବାଡ଼ା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉପରେ ଗବେଷକ ସାଧ୍ବୀ ସିନ୍ଦୁରା କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା କୂଳରେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗହୀରମଥାକୁ ଆସି ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ନିର୍ଭର କରେ ।"
ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସମୟ ବିତିନାହିଁ:
ବନବିଭାଗ ରାଜକନିକା ରେଞ୍ଜ ଏସିଏଫ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର,ଭଟ୍ଟା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏଯାବତ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସମୟ ବିତିନାହିଁ । ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ । କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷିତ ନମଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଳକୁ ଆସି ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ।"
