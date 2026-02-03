କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଇକୋ ଟୁରିଜମ: ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ
ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ରହିଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : February 3, 2026 at 8:58 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରେ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବଜେଟକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଜେଟ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ ଆଗଉଛି ଦେଶ:
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ର ବଜେଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାର ସଂସଦରେ ଆଗତ କରିଛି । ଏହା NDA ସରକାରର 15 ତମ ବଜେଟ ଓ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହାକୁ ଆଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ, ଗରିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।"
ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତି:
ବଜେଟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଟପିଛି । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ରହିଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଓ ଇକୋ ଟୁରିଜମ:
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୦ଟି ନୂଆ ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୋଳ, କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ୫ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ରାଜ୍ୟରେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଏହା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଇକୋ ଟୁରିଜମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତି ଦେବ । "
ବିରଳ ଖଣିଜ କରିଡର ଓ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଖଣିଜ କରିଡର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । Rare Earth Elements ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଜାତୀୟ ହବ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ଯାହା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ, ତାହା ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ । ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜଗତିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶାରଳା ତନ୍ତ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା