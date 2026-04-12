ଛାଇ ଗଲାଣି ବିଦେଶୀ ଭାଷା; ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଓଡିଆ
ଯେଉଁଠି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭାବେ ଓଡିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି ଇଂରାଜି ଭାଷାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ପାଖରେ ମଳିନ ଦିଶୁଛି ତାର ସ୍ଥିତି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : April 12, 2026 at 8:23 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗଜପତି): ସଂସ୍କୃତିର ସହର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି । ଏ ମାଟିର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟର ମୂକସାକ୍ଷୀ । ଏ ସହରର ପାଣି, ପବନରେ ଶୁଭେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ । ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଥିଲା, ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ମାଟିରୁ ଶୁଭିଥିଲା ରଣ ହୁଙ୍କାର । କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଥିଲା ଏ ସହର । ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ନିଜ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି । ଇଂରାଜୀର ବଡ ବଡ ହୋଡିଂ ଭିତରେ ଏ ଭାଷା ଯେମିତି ମୁମୂର୍ଷୂ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।
ଜନ୍ମମାଟିରେ ଅସହାୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର । ଜୁଆଡେ ଚାହିଁବ ବଡ ବଡ ଦୋକାନ..ମଲ..., ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ଼୍ଟୁରାଣ୍ଟ । ଇଂରାଜି ଭାଷାର ବିରାଟ ବିରାଟ ହୋଡିଂ, ନେମପ୍ଲେଟ ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛି । ହେଲେ ଓଡିଆ କାହିଁ ? ଯେଉଁଠି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭାବେ ଓଡିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି ଇଂରାଜି ଭାଷାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ପାଖରେ ମଳିନ ଦିଶୁଛି ତାର ସ୍ଥିତି । ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ମତିକୁ ଧରିଥିବା ଏଇ ସହରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏନି ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଏହି ସହରର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ସହର ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ଓଡିଶାର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ । ହେଲେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡିଆ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିଯା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ସହରରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ଓଡ଼ିଆ ହୋଡିଂ, ନେମପ୍ଲେଟ
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୂସୁଦନ ଦାସ ଦେଖିଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସାକାର ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ପାରଳା ମାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ହିଁ ପଡିଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ଏହିଠାରେ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ନିଜ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଭାଷା ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି ଏଠି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠି କେମିତି ଓଡିଆ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ତାହାହେଲେ ଅତି କଦାର୍ଥ ଭାବେ ଏଲେଖା ଯାଇଥିବ । ନଚେତ ଏମିତି ଫିକା ପଡିଯାଇଥିବ ଯେ ସହଜରେ ଆଖିରେ ପଡିବ ନାହିଁ।
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ
ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଯଦିଓ ଭାଷାର ସୁକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଆଇନ ରହିଛି ଏବଂ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲାଣି,ତଥାପି ଏ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ହଠାତ କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏହା ଓଡିଶା ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡିବା ସ୍ବଭାବିକ । ଏଠାରେ ଓଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅଣ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡିଆ ନଜାଣିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଣ ଓଡିଆ ଭାଷାଟିକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ତମିରେ କୁ ସେହି ତିମିରେ
ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ । ଓଡିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏଥର ଅନ୍ତତଃ ଭାଷା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ । ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ତମିରେ କୁ ସେହି ତିମିରେ ହୋଇ ରହିଗଲା ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଂଚଳରେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଣ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ନଥିପତ୍ର କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍, ହୋଟେଲ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଣଓଡିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ଅତି କଦାର୍ଥ ଭାବରେ । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟୁନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି ।
'ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାରୁ ହଜି ଯାଇଛି ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ'
ଏ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଆ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜି ଭାଷା ମିଶାଇ କହୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଆର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ହଜି ଯାଉଛି । ହୋଡିଂ ଇଂରାଜି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି । ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓଡିଆରେ ଲେଖା ଯାଉନି । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ।'
'ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର'
ଏ ନେଇ ସହରର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହନ୍ତି, 'ବେସରକାରୀ ସ୍ତର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ । ଖୋଦ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡିମାନଙ୍କରେ ବି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେବା ଘଟଣା ଓଡିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ପରିପନ୍ଥୀ । ତେଣୁ ଏହି ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।'
' ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଚିତ'
ଅଧ୍ୟାପିକା ଡ.ଭାରତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, 'ଏ ଉପାନ୍ତା ଇଲାକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହଜି ଯାଉଛି । ଏଠି ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା । ଏଥି ପ୍ରତି ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଦିନେ ଏ ସରକାର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଆଜି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।'
ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ବ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଉପଭୋଗ କରୁଛେ । ହେଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ମହାନ ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ।
ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି
ଏହାକୁ ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ସବୁ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ଲେଖା ହେବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ; ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି
