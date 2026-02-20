ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକ
ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୁବୁନା ପ୍ରଧାନ (୨୮) । ପ୍ରେମ ଜନିତ କାରଣରୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୁବୁନା ପ୍ରଧାନ (୨୮)। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୬/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିବାର ଲୋକ ବୁବୁନାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମିକା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ବୁବୁନାଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପା ମାଟିଆ ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
"ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ"
ଏନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେହେର କହିଛନ୍ତି,"ବୁବୁନାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ । ପ୍ରେମିକା ଓ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବୁବୁନାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ୨ ମାସ ତଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁବୁନା
ବୁବୁନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଛନ୍ତି । ବୁବୁନାଙ୍କ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି । ବାପା ମାଟିଆ, ରଙ୍ଗ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି । ବୁବୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ୬ ବର୍ଷ ତଳେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବିଟେକ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୋର୍ସ କରି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ମଝିରେ ଚାକିରି ଛାଡି ଏମବିଏ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ୨ ମାସ ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପୁଣି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିଥିଲେ
ବୁବୁନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ । ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପୋଖରୀପୁଟର ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ନେଇ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ପ୍ରେମିକା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ । ବୁବୁନା କପଡ଼ା ଲଗାଇ ଫ୍ୟାନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ବୁବୁନାଙ୍କୁ ସେ ବେଡ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ।
ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ମା'
ବୁବୁନାଙ୍କ ମା' ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି । ମୋ ପୁଅକୁ ରାତିରେ ଡାକି ତାକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଡକାଇ ଆଣି ମାରିଛନ୍ତି । ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିସାରିଲାଣି, ଆଉ କଣ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ । ମୋ ପୁଅକୁ ତା ସହ ବାହା କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଥିଲି । ଅଲଗା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା । ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ଆଣି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ," ବୋଲି ବୁବୁନାଙ୍କ ମା' ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ବୁବୁନାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
