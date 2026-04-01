ଶକ୍ତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାରତ 2026; ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା
Published : April 1, 2026 at 8:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (NSO) ବାର୍ଷିକ ପ୍ରକାଶନ "ଶକ୍ତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାରତ 2026" (Energy Statistics India) ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମୋଟ ପ୍ରାଥମିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ (TPES)ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2.95% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ 932,816 KToE (କିଲୋ ଟନ୍ ଅଫ୍ ତେଲ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କୋଇଲା ସଂରକ୍ଷଣ:
- 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା, କୋଇଲାର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 400.72 ବିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ 25.20% ଅଂଶ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପଛକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (23.27%), ଛତିଶଗଡ଼ (21.28%), ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (8.58%) ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ (8.38%) ରହିଛି ।
- 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ଥିବା ମୋଟ କୋଇଲା ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରାୟ 55% ପ୍ରମାଣିତ ସଂରକ୍ଷଣ (ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଖଣିଯୋଗ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ) ଅଟେ ।
- ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଷିକ ଅଣ-କୋକିଂ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ 2020-21ରୁ 2024-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା 2020-21ରେ 154.15 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ (7.79% ଅଭିବୃଦ୍ଧିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2021-22ରେ 185.07 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ (20.06% ଅଭିବୃଦ୍ଧି), 2022-23ରେ 218.98 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ (18.32% ଅଭିବୃଦ୍ଧି), 2023-24ରେ 239.4 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ (9.33% ଅଭିବୃଦ୍ଧି) ଏବଂ 2024-25ରେ 269.36 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ (12.52% ଅଭିବୃଦ୍ଧି)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ:
ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 0.01% ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି । ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ 79.21% ସହିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ (14.06%), ଗୁଜୁରାଟ (5.75%) ରହିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 01 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ 47.37 ବିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.07 ବିଲିୟନ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହା 2023-24 ତୁଳନାରେ 2024-25 (P) ବର୍ଷରେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣରେ 0.16% ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ:
- ଭାରତରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଆନୁମାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ 672.07 ନିୟୁତ ଟନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 671.40 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.10% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ ।
- 01 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଆନୁମାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ 1,073.01 ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର (BCM) ଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ 1,094.19 ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର (BCM) ଥିଲା । ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 1.94% ହ୍ରାସ ଦର୍ଶାଉଛି ।
- ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସର୍ବବୃହତ ସଂରକ୍ଷଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି । ଯାହା ମୋଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରାୟ 32% ଧାରଣ କରେ ।
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା:
- ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ କ୍ଷମତାର 3% ରହିଛି - 1,55,013 ମେଗାୱାଟ ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି 12129 ମେଗାୱାଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ 286 ମେଗାୱାଟ, ଜୈବ ଶକ୍ତି 299 ମେଗାୱାଟ, ସୌର ଶକ୍ତି 139474 ମେଗାୱାଟ, ବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ 2825 ମେଗାୱାଟ । ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 24% (11,14,794 ମେଗାୱାଟ) ରହିଛି, ଏହା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (14%), ଗୁଜରାଟ (9%), ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (9%), କର୍ଣ୍ଣାଟକ (8.6%), ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ (8.09%) ରହିଛି ।
- ଭାରତର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025 ସୁଦ୍ଧା 47,04,043 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସୌର (71% ଅଂଶ 33,43,378 ମେଗାୱାଟ), ପବନ (11,63,856 ମେଗାୱାଟ) ଏବଂ ବୃହତ ଜଳ (1,33,410 ମେଗାୱାଟ) ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ।
ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା:
ଭାରତର ମୋଟ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା 172,368 ମେଗାୱାଟ୍ । ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୋଟ କ୍ଷମତା 804 ମେଗାୱାଟ୍, ଯାହା 2023-24ରୁ 2024-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19.9% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
Source:
RKC
Energy Statistics India 2026