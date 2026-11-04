୪୩ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ; ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା ୮୦୦ କୋଟିର ଜମି
ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇଛକ ନିକଟସ୍ଥ ତେରାଳ ମୌଜାର ୬୨.୭୨ ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଦାବିକୁ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 4, 2026 at 8:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୪୩ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇଛକ ନିକଟସ୍ଥ ତେରାଳ ମୌଜାର ୬୨.୭୨ ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଦାବିକୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିକୁ ପୂର୍ବଭଳି ସରକାରୀ ଖାତାରେ କାଏମ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୪୩ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରିଭିଜନ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦଲିଲ, ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଜମି ଉପରେ ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ରୟତି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ।
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନକାରୀମାନେ ୧୯୪୫ ମସିହାର ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲିଜ ଆଧାରରେ ଏହି ଅନାବାଦୀ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛୋଟ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅଦାଲତ ୧୯୦୫ ମସିହାର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲିଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଧବାଙ୍କର ଉକ୍ତ ଜମି ଉପରେ କେବଳ ଉପଭୋଗ ଅଧିକାର ଥିଲା । ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକାନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲିଜ୍ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରଯୋଗ୍ୟ ମାଲିକାନା ଦାବି ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟା, ଜମାବନ୍ଦୀ ଓ ଖଜଣା ରସିଦ ଆଦି କେବଳ ଖଜଣା ଆଦାୟର ମାଧ୍ୟମ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜମି ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ରୟତି ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ରାୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଜମିରେ ଗୋଚର, ମନ୍ଦିର, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଇଡ୍କୋ ରାସ୍ତା ଆଦି ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାଭୁକ୍ତ ଜମିରେ କୌଣସି ଛୋଟକଳ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନଥିଲା । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନର ଧାରା ୮(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବାର ଦାବି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "୧ ମେ ୧୯୫୪ରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏହି ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଜମିଟି ଅନାବାଦୀ ଓ ଅଣରୟତି ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା । ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହି ଜମିରେ ବାସବାସ କିମ୍ବା ଦଖଲରେ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ ।
୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସରକାର ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାମଲାଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଅଦାଲତ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନର ଧାରା ୩୮(ବି) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ନିକଟରେ ରିଭିଜନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଦଲିଲ, ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତିର ଶୁଣାଣି ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬୨.୭୨ ଏକର ଜମିକୁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ‘ଆବାଦଯୋଗ୍ୟ ଅନାବାଦୀ’ ଭାବେ ପୂର୍ବବତ୍ କାଏମ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜମିର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ସର୍ବୋପରି, ୪୩ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆଇନଗତ ବିବାଦର ଅବସାନ ସହ ୮୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୨୮.୮୪୦ ଏକର ଜମି; ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ଅମୃତ ମଣୋହି' ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରିଲା ଜମି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର