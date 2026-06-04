ନୀରବି ଗଲା ଏକ ସୃଜନର ଯୁଗ; ପରଲୋକରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜେ.ପି. ଦାସ
ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱିଡିସ୍, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଫରାସୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : June 4, 2026 at 4:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଔପନାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ସମାଲୋଚକ, ଅନୁବାଦକାର ତଥା କଳା-ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଜେ.ପି. ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ରାଜନେତା ତାଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି "ସେ କେବଳ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS)ର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଜେ.ପି. ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।"
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଓ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
"ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ‘ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର’ ଭଳି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସହ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ" ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ X ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଜେ ପି ଦାସ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପିଲା ଦିନୁ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସେ ଆଲାହାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୫୮ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS)ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରୁ ସେ କେବେ ବିମୁଖ ହୋଇନଥିଲେ। ୧୯୬୫-୧୯୬୬ ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ।
ଜେ ପି ଦାସଙ୍କ ରଚିତ 'ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ’, ‘ଆହ୍ନିକ’, ‘ପରିକ୍ରମା’, ‘ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର’ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । 'ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ’ ଓ ‘ସୁନ୍ଦର ଦାସ’ ପରି ନୂତନ ଧାରାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଐତିହ୍ୟ, ସମାଜ ଓ ସମୟର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ ‘ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର’ ଭଳି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇ ଦେଶ-ବିଦେଶର ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱିଡିସ୍, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଫରାସୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜେ.ପି. ଦାସ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ‘ଆହ୍ନିକ’ କୃତି ପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ‘ପରିକ୍ରମା’ ପାଇଁ ସେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନଜନକ ‘ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ’ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଲୋକକଳା ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଗବେଷଣା ଥିଲା। ‘ପୁରୀ ପେଣ୍ଟିଂସ୍’ ଓ ‘ପାମ୍-ଲିଫ୍ ମିନିଏଚର୍ସ’ ଭଳି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ରକଳା ପରମ୍ପରାକୁ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଓ କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର: ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, 40 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ