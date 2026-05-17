ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମନିଷ ସାହୁ ଆହତ

ବୁର୍ଲା ପ୍ଲାନିଟୋରିୟମ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ମନିଷ ସାହୁ ଆହତ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

encounter in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 17, 2026 at 9:22 AM IST

|

Updated : May 17, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ବୁର୍ଲା ପ୍ଲାନିଟୋରିୟମ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମନିଷ ସାହୁ ଆହତ । ମନିଷକୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଗାଡିଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପିଛା କରିବା ପରେ, ଫିସେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଗାଡିଟିକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା ।

Encounter in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଉପରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ମନୀଷ ସାହୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ।

ମନୀଷକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛି । ପୋଲିସ NDPS ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

Encounter in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଜିବନ୍ତ ଗୁଳି, ୩ଟି ଖୋକା, ଗୋଟିଏ କାର, ୫ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ୧୦ ପେଟି କୋରେକ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନିଷ ସାହୁ ନାଁରେ ୧୪ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ

ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ, ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା

Last Updated : May 17, 2026 at 9:37 AM IST

TAGGED:

BURLA ENCOUNTER
ENCOUNTER NEWS
SAMBALPUR NEWS
ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର
ENCOUNTER IN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.