ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମନିଷ ସାହୁ ଆହତ
ବୁର୍ଲା ପ୍ଲାନିଟୋରିୟମ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ମନିଷ ସାହୁ ଆହତ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 17, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : May 17, 2026 at 9:37 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ବୁର୍ଲା ପ୍ଲାନିଟୋରିୟମ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମନିଷ ସାହୁ ଆହତ । ମନିଷକୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଗାଡିଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପିଛା କରିବା ପରେ, ଫିସେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଗାଡିଟିକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ମନୀଷ ସାହୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ।
ମନୀଷକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛି । ପୋଲିସ NDPS ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଜିବନ୍ତ ଗୁଳି, ୩ଟି ଖୋକା, ଗୋଟିଏ କାର, ୫ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ୧୦ ପେଟି କୋରେକ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନିଷ ସାହୁ ନାଁରେ ୧୪ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।