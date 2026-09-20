ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ କଫ୍‌ ସିରପ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଜଣେ ଗିରଫ, ଜଣେ ଆହତ

ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ୍‌ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

Encounter during cough syrup trade in Sambalpur one arrested one injured
ସମ୍ବଲପୁରରେ କଫ୍‌ ସିରପ୍‌ କାରବାର ବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଜଣେ ଗିରଫ, ଜଣେ ଆହତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: "ନଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ" (Nasha Mukt Odisha Abhiyan)ରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ୍‌କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଗତ ରାତିରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା କଫ୍ ସିରପ୍ ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୁଲିସ୍‌ ଓ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନିଶା ମାଫିଆ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁଲିସ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋଡିନ୍‌ ଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି । ଏଥି ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛିl

Encounter during cough syrup trade in Sambalpur
ଏନକାଉଣ୍ଟରବେଳେ ଜବତ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ (Etv Bharat)

ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ପୋଲିସ୍‌ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ, କଟକ ପଟରୁ ଦୁଇଟି କାର୍‌ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋଡିନ୍‌ ଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜଙ୍ଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ କାତରବଗା-ଠେଲକୋଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି l ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ୍‌ ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲା-ପଣ୍ଡଲୋଇ ରାସ୍ତାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Encounter during cough syrup trade in Sambalpur
ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି (Etv Bharat)

ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜଙ୍ଗଲା ଗ୍ରାମ ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍‌ (ନଂ OD15 H 1432)କୁ ପୋଲିସ୍‌ ଅଟକାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଆଶୁତୋଷ ମେଣ୍ଡଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍‌ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା l

Encounter during cough syrup trade in Sambalpur
ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି (Etv Bharat)

ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା ମାଫିଆ

ତେବେ ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ ଏର୍ଟିଗା (Ertiga) କାର୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛ ସହ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପ୍ରୀତମ ବିଶ୍ୱାଳ ବାହାରି ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ୍‌ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ସେ ପୋଲିସ୍‌ ଟିମ୍‌କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା l ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ପୋଲିସ୍‌ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିବିନିମୟରେ ପ୍ରୀତମ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପୋଲିସ୍‌ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (PHC )ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍‌ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା।

Encounter during cough syrup trade in Sambalpur
ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି (Etv Bharat)

24 କାର୍ଟୁନ କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରଫ ଜବତ

ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 24 କାର୍ଟୁନ ଉଇନରେକ୍ସ (Winrex) କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରଫ ଜବତ କରିଛି । ନମ୍ବରବିହୀନ ଏର୍ଟିଗା କାର୍‌ରୁ ୨୦ କାର୍ଟୁନ୍ ଓ OD-15-H-1432 କାର୍‌ରୁ ୪ କାର୍ଟୁନ୍ କଫ୍ ସିରଫ ଜବତ କରିଛି । ଏଥସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ତିଆରି ୯ mm ପିସ୍ତୋଲ ଏବଂ ୭ଟି ଖୋକା (Empty Cartridges) ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l

ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ୍‌ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜବତ ହୋଇଥିବା କଫ୍ ସିରପ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍‌ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ୍‌ ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିବ' ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NISER କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଘଟଣ: ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ

TAGGED:

SAMBALPUR POLICE
NASHA MUKT ODISHA ABHIYAN
ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ୍‌
ପୋଲିସ୍‌ ଏନକାଉଣ୍ଟର
POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.