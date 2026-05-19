ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ବଣ୍ଟି ସୁନା ଆହତ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ୧୬ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅପରାଧିକ ମାମଲା l
Published : May 19, 2026 at 9:21 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସର ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର । କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ବଣ୍ଟି ସୁନା ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରେ ଆହତ । ବଣ୍ଟି ସୁନାର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି l ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ l ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ୧୬ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅପରାଧିକ ମାମଲା l ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଆଞ୍ଚଳରେ ନିକଟ ଅତିତରେ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ ହେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧ, ରାହାଜାନି ଏବଂ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ବୁଣ୍ଟି ସୁନା, ବୌଦ୍ଧ-ସୋନପୁର ରୁଟ୍ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବୋଲି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କରବାରର ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଭିତର ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ।
ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ବୁଣ୍ଟି ସୁନା ଚାରମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୋନପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିବହନ କରୁଛି । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମୋଚିବାହାଲ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫.୪୦ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବଣ୍ଟିର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ବଣ୍ଟି ନିଜ ପିସ୍ତଲରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଜାରି ରଖିଥିଲା । ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଲଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବଣ୍ଟିର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଓ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବଣ୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚାରମାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ VIMSAR, ବୁର୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ସୁନାର ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଏକ ପର୍ସ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ (DL) ରହିଛି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଚାରମାଳ ଥାନାରେ ଏନଡିପିଏସ୍ (NDPS) ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ (C/A verification) ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛି ।
ଗତ ରବିବାର 17.05.2026ରେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ କୋରେକ୍ସ ମାଫିଆ ମନିଷ ସାହୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର