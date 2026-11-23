ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡଓଷା, ଖାଁ ଖାଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ! ପଞ୍ଚୁକରେ ଶୁଭୁନି ହରିବୋଲ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଧର୍ମଶାଳା
ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଆଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳରେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 23, 2026 at 8:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡଓଷା । ଧର୍ମ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଏକାମ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବତା । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଁ ଖାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧର୍ମଶାଳା। ପଞ୍ଚୁକରେ ଶୁଭୁନି ହରିବୋଲ କି ଭଜନ କୀର୍ତନ । ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ଖାଲି ପଡିଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାଳା ।
ଖାଁ ଖାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧର୍ମଶାଳା
ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆସିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଚଉରା ମୂଳେ ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଖାଁ ଖାଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। ଜଣେ ବି କେହି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ନାହିଁ କି ଶୁଭୁନି ହରିବୋଲ ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶାସନ ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ କେହି ଜଣେ ବି ହବ୍ୟଷ୍ୟାଳି ନଥିବା ବେଳେ ଏଥର ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟତା । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷ ଵର୍ଷର ପରମ୍ପରା । ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର । ଯାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରୁୁଛୁ’’।
ପୁରୀ ଭଳି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨ ଦୁଇଟି ଧର୍ମଶାଳା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ବୁକିଂ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପୂର୍ବଭଳି ଭିଡ଼। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରହିବା, ଖାଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଆଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳରେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳୀ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ତେଣୁ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେୟମୁକ୍ତ ସହ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଏଠାରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନ ଅସିବାର କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ରହଣି, ଭୋଜନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ପୁଣିଥରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।
ତେବେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ନିରବତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ମୋଟର ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ବୋଇତ, 5ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର