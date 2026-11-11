ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା; 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପରିବାର ପିଛା 50KG ଚାଉଳ ସହ 2500 ଟଙ୍କା
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ତତ୍କାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 11, 2026 at 5:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ତତ୍କାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ୫୦ କେଜି ଚାଉଳ ସହ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ ସହାୟତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ୫୦ କେଜି ଚାଉଳ ସହ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ବା ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ।
ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଚାଉଳ ଉଠାଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପରିବାର ପିଛା ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍ୱାରୀ ଚାଉଳ ଓ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଜାରି ରହିବ ।
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଏବଂ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ✅ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ୫୦ କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ✅ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତ୍ୱରିତ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ✅ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ । ✅ OSCSC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ । ✅ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବ୍ଲକୱାରୀ ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।— CMO Odisha (@CMO_Odisha) November 11, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଏବଂ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ୫୦ କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତ୍ୱରିତ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
- ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ ।
- OSCSC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ।
- କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବ୍ଲକୱାରୀ ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉନି ରିଲିଫ୍ ! ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଆସିକାରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର